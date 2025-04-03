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Самарские ученые создали установку для точного намагничивания редкоземельных магнитов

3 апреля 2025 10:01
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Самарские ученые создали установку для точного намагничивания редкоземельных магнитов

Применение таких магнитов в электродвигателях для БПЛА увеличивает дальность полета на 20-25%.

Ученые Самарского университета им. Королёва разработали и изготовили уникальную промышленную магнитно-импульсную установку для особо точного и стабильного намагничивания редкоземельных магнитопластов – специальных мощных магнитов, изготавливаемых на полимерной основе из магнитного порошка, содержащего редкоземельный металл.

Редкоземельные магниты были разработаны еще в 70-е годы ХХ века и являются самым мощным типом постоянных магнитов, они создают более сильное магнитное поле, чем любые другие постоянные магниты. Главной отличительной чертой редкоземельных магнитов является высокая степень точности и повторяемости их размеров, а также однородность магнитных характеристик. Для их производства необходимо специализированное оборудование, номенклатура которого в нашей стране представлена недостаточно широко.

Созданная установка относительно компактна, ее габариты – 600х600х800 мм. Задача установки – особо точное намагничивание заготовок магнитопластов. Она как бы вкладывает в будущий магнит его силу притяжения. Установка генерирует магнитные импульсы с точно заданными параметрами, и заготовка за миллионные доли секунды становится мощным магнитом со строго заданными характеристиками согласно техническому заданию.

Установка создана по заказу российской научно-производственной компании "Валтар", ведущего производителя магнитных систем в России и странах СНГ. Оборудование уже прошло все испытания и недавно было введено в промышленную эксплуатацию.

Фото Олеся Орина 

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