Самарские студенты в числе победителей VSFI 2025

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12 июля состоялось торжественное закрытие XIII ежегодного тренинг-интенсива VSFI 2025.

В соревнованиях приняли участие 13 команд из Самары, Москвы, Волгограда, Владивостока, Ижевска, Чебоксар, Краснодара и других городов, причем несколько команд стали сборными, познакомившись на мероприятии. В течение суток будущие IT – специалисты пытались в полевых условиях развернуть и защитить инфраструктуру. В этом году организаторы побили все рекорды и выдали максимальное количество заданий, с которыми пришлось справляться участникам соревнований.

Настоящий шаманский бубен забрала сборная Москвы и Самары «APT1804» (Антон Климанов — МГТУ им. Баумана, Дмитрий Степанов — МГТУ им. Баумана, Микаэл Кондахчан — НИЯУ МИФИ, Иван Епинин — Самарский университет, Никита Слипенчук Самарский университет).

Приз зрительских симпатий получила участница из Владивостока Варвара Погорецкая.

Кроме этого, 17 человек получили призы и подарки от организаторов и спонсоров мероприятия ГК «Солар» и «IST» за победы в дополнительных активностях на мероприятии.