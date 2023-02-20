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Всего сегодня в России 1178 педагогических коллежей, в которых по 6 программам среднего профобразования учатся 205,2 тысячи студентов. 
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Самарские педколледжи попали в десятку лучших российских колледжей

20 февраля 2023 21:12
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Всего сегодня в России 1178 педагогических коллежей, в которых по 6 программам среднего профобразования учатся 205,2 тысячи студентов. 

В связи с 200-летием со дня рождения великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского, в Год педагога и наставника несколько слов о тех, кто сегодня «сеет разумное, доброе, вечное» в системе российского среднего профобразования, а также получает эту нелегкую, но почетную профессию в колледжах и техникумах страны.

«Во многом основы научной педагогики, дидактики, которыми славится наша система образования, заложены в трудах Ушинского. Он один из первых сказал, что учитель – это не просто человек, передающий знания, это наставник, который своим примером ведёт молодого человека во взрослую жизнь», – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Всего сегодня в России 1178 педагогических коллежей, в которых по 6 программам среднего профобразования учатся 205,2 тысячи студентов. 

Из них самая популярная специальность – «Преподавание в начальных классах». По ней обучаются 81,3 тысячи студентов.

По специальности «Дошкольное образование» проходят обучение 80,4 тысячи человек, а по специальности «Педагогика дополнительного образования» – 15,2 тысячи человек.

Профессию коррекционного педагога в начальном образовании выбрали 13 тысяч ребят и «Специальное дошкольное образование» – еще 11,4 тысячи.

Профессиональным обучением будут заниматься 3,9 тысячи выпускников.

Молодые педагоги более чем востребованы практически во всех регионах страны. Выпускники колледжей идут работать в детские сады, школы, организации дополнительного, а также среднего профессионального образования и профессионального обучения.

Высоко мотивированных, хорошо образованных и профессионально подготовленных выпускников ждут в системе среднего профобразования, где трудятся более 237,5 тысяч педагогических работников.пресс-служба ФГБОУ ДПО ИРПО.

 

Фото:  ru.freepik.com

 

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