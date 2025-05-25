С 1 сентября предмет «Обществознание» исключат из программ 6–7 классов.

49

Об этом сообщили в Минпросвещения РФ. Но уже начиная со следующего года, он будет преподаваться исключительно для 9, 10 и 11 классов.

Так, в девятом классе предмет сохранят с 34 часами (по одному в неделю). В 10-м классе часы сократят с двух до одного в неделю, а в 11-м оставят без изменений.

В Минпросвещения РФ отметили, что переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет. Нагрузка на школьников при этом не увеличится и трудностей с ОГЭ не будет, так как экзамен будет адаптирован под обновленный курс, который будет более практико-ориентированный.

Одним из мотивов данного решения стало желание министерства расширить учебное время, отведенное на изучение истории. По мнению ряда специалистов, включение тем по обществознанию в программу для этих классов преждевременно, поскольку учащимся пока сложно освоить столь сложный материал. Вместе с тем, данная инициатива вызвала критику со стороны значительной части педагогов и родителей, которые выразили свое несогласие, подписав петицию с требованием отменить это нововведение, пишет URA.RU.