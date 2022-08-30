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Родители школьников Самарской области смогут задать вопрос министру просвещения РФ

30 августа 2022 14:58
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Родители школьников Самарской области смогут задать вопрос министру просвещения РФ

31 августа в 10:30 по московскому времени в прямом эфире министр просвещения РФ Сергей Кравцов проведет Общероссийское родительское собрание  режиме онлайн-трансляции в официальном паблике Минпросвещения в сети ВКонтакте. К эфиру могут подключиться все регионы.

На собрании будут затронуты темы, которые наиболее волнуют родителей учеников. Это капитальный ремонт школ, родительский контроль за ходом работ, «золотой стандарт» образования, единая образовательная программа и другие. Все темы были сформированы на основе мониторинга вопросов от родителей, которые те задавали и в соцсетях, и напрямую в ведомство.

Кроме этого, министр ответит на вопросы родителей. Такая возможность появилась благодаря цифровому формату мероприятия.

Свои вопросы подготовили и самарские родители. Многодетная мама и по совместительству директор Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства «ВМЕСТЕ» Елена Букина планирует подключиться к трансляции. 

«Мне интересно узнать про особенности обучения по адаптированной программе, - рассказывает она. - Председатель комиссии ПМПК объяснила мне, что ребенок имеет право на всех специалистов, обозначенных в заключение: тьютор, психолог, социальный работник, дефектолог. В школе этих специалистов нет. Школа говорит мне, что и не будет. Со школой очень хорошие отношения, директор у нас очень грамотный специалист. Но мне пока непонятно, это обязанность школы - обеспечить ученика нужными специалистами или родителю нужно идти в министерство добиваться специалистов?»

Еще одна востребованная тема, по словам Елены Букиной, семейное обучение.

«Многие родители берут на себя ответственность самостоятельно учить детей, - говорит Букина. - Потому что не находят в школах должного внимания и отношения к ребенку, исходя из состояния его здоровья. Сейчас все больше гиперактивных детей и с разными неврологическими диагнозами. Можно ли рассчитывать на помощь государства в таком случае? Ведь приходится покупать учебники, пособия и обеспечивать детей необходимыми репетиторами в средних и старших классах».

Свои вопросы могут задать и другие родители региона, подключившись к онлайн-трансляции Общероссийского родительского собрания.

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