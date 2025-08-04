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Телешоу «Классная тема!» создано по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и направлено на выявление наиболее талантливых и выдающихся педагогов, способных вдохновлять и мотивировать учеников.
Педагог из Самарской области стала полуфиналистом телешоу «Классная тема!»
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Педагог из Самарской области стала полуфиналистом телешоу «Классная тема!»

4 августа 2025 15:57
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Телешоу «Классная тема!» создано по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и направлено на выявление наиболее талантливых и выдающихся педагогов, способных вдохновлять и мотивировать учеников.

Министерство просвещения Российской Федерации и телеканал «Россия» завершили отбор участников нового сезона телешоу «Классная тема!». Участники прошли анкетирование и тестирование по выбранному предмету, а также записали видеовизитку. По итогам эксперты отобрали 35 наиболее ярких и оригинальных педагогов со всей страны.

От Самарского региона в полуфинал вышла Яна Дорофеева, учитель географии МБУ «Гимназия 77» г.о. Тольятти.

Уроки полуфиналистов будут представлены в сообществе телешоу в соцсети «ВКонтакте», а в начале осени состоится народное голосование, по итогам которого будут выбраны семь финалистов проекта, которые примут участие в финальном телешоу и поборются за звание победителя четвертого сезона проекта «Классная тема!» на телеканале «Россия». Победителем станет педагог, способный увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета.

Телешоу «Классная тема!» создано по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и направлено на выявление наиболее талантливых и выдающихся педагогов, способных вдохновлять и мотивировать учеников. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» нацпроекта «Молодежь и дети». Основной целью проекта является предоставление педагогам возможности продемонстрировать профессиональное мастерство и способствовать повышению престижа одной из важнейших профессий страны.

В рамках отбора в этом году было подано 6 720 заявок от педагогов со всей территории Российской Федерации. При этом самому молодому участнику было 18 лет, а самому взрослому – 76 лет. В конкурсе приняли участие педагоги по истории, географии, физике, химии, биологии, математике, русскому языку и литературе. 

Как отметили эксперты проекта, выбор в этом году был непростым: учителя представили яркие и красочные визитки, которые наглядно демонстрируют высокий уровень владения современными технологиями и глубокие знания своего предмета. «Профессия учителя – главная на земле, ведь педагоги не просто дают знания, они формируют будущее нашей страны. Проект «Классная тема!» – это возможность показать всей России, насколько яркой, творческой и вдохновляющей может быть работа педагога. Учителя-участники доказывают, что даже самый сложный предмет становится захватывающим, когда его преподают настоящие профессионалы своего дела. Особенно ценно, что за наших педагогов болеют их ученики, родители, коллеги – это лучшая поддержка. Победитель проекта получит возможность записать авторскую передачу на федеральном канале и сможет делиться знаниями с миллионами зрителей. Уверен, такие проекты не только поднимают престиж профессии, но и напоминают, что учитель – это проводник в мир науки, культуры и важнейших ценностей», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

 

Фото:  прресс-служба телешоу «Классная тема!»

 

Теги: Самара

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