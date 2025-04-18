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Объявлено о старте новой школьной олимпиады «Безопасность начинается с тебя»

18 апреля 2025 11:45
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Объявлено о старте новой школьной олимпиады «Безопасность начинается с тебя»

До 30 июня включительно на платформе Учи.ру пройдет бесплатная онлайн-олимпиада «Безопасность начинается с тебя» для учеников 1–11 классов и дошкольников пяти-семи лет. 

Соревнование проводится в партнерстве с МЧС России при поддержке Минпросвещения России в рамках реализации Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации до 2030 года, в целях повышения уровня культуры безопасности и профилактики травматизма среди несовершеннолетних. 

Олимпиада состоит из игровых заданий, которые помогут запомнить правила поведения дома, на улице и у воды, а также познакомиться с основами оказания первой медицинской помощи. Специальная подготовка для участия не требуется.

Принять участие просто. Достаточно иметь личный кабинет на платформе Учи.ру.

Теги: Акценты

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