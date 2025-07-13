новая модель высшего образования РФ предполагает комплекс изменений

54

Планируемая к внедрению в России новая модель высшего образования предполагает комплексные изменения по ряду ключевых направлений, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, пишет Интерфакс.

"Новая модель представляет собой комплекс изменений, которые коснутся всей высшей школы во всех ее проявлениях. Нельзя внедрить только часть элементов системы и ждать хороший результат - например, внедрить только новые образовательные программы. Все работает в совокупности - и новые стандарты, и новый перечень специальностей, и новая нормативная база, другой уровень материально-технической базы", - приводит пресс-служба Минобрнауки России слова министра, сказанные им в Пятигорске.

В воскресенье в центре знаний "Машук" Фальков принял участие в совещании для педагогического сообщества Северо-Кавказского федерального округа, участниками которого стали ректоры и проректоры университетов СКФО, а также частных вузов.

Новая модель включает введение единого уровня высшего образования. Срок его получения будет разным. К примеру, для инженеров, врачей, учителей он составит 5 лет. Шестилетнее образование будет предусмотрено по наукоемким видам деятельности.

Магистратура станет специализированным высшим образованием. Ее предлагается поделить на три трека: профессиональную, управленческую и исследовательскую.

Обновятся государственные образовательные стандарты. Изменится назначение и функционал федеральных учебно-методических объединений, которые будут работать на сближение вузов и реального сектора экономики.

Также Минобрнауки вместе с университетами и работодателями разрабатывает новый перечень специальностей. Среди них "проектирование и эксплуатация беспилотных мобильных систем", "проектирование и эксплуатация систем высокоскоростного движения".

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили о готовности проекта изменений в федеральный закон "Об образовании в РФ" для перехода на новую модель. Масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах.