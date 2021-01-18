Названы условия для отмены занятий в школах Самарской области

76

В Самарской области на этой неделе синоптики прогнозируют морозную погоду. Днем - до -20 °С, ночью - до -25 °С. Минусовые температуры могут повлиять на проведение занятий в школах. В региональном министерстве образования и науки рассказали, при каких условиях уроки в учебных заведениях могут заменить на дистанционные.



- Решение об отмене занятий принимает директор общеобразовательного учреждения на основании прогноза низких температур воздуха и тенденций к изменениям метеоусловий, - отметили в Минобре.



Если столбики термометров опускаются ниже -25 °С, занятия отменяют для учеников 1-4 классов. Ниже -27°С - с 1 по 8 классы, а если на улице ниже -30 °С, то, как правило, дома рекомендуют остаться всем школьникам с 1 по 11 класс.



Добавим, что при отмене очных занятий школы организуют дистанционное обучение. Для тех учеников, которые все-таки придут в учебное заведение в мороз, организуют и уроки, и питание, сообщает Сова.инфо.

Фото pixabay.com