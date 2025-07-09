Лучшие студенты Приволжского федерального округа встретятся на «Студлидере - 2025» в Самаре

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С 10 по 13 июля в Самаре пройдет окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер — 2025» в Приволжском федеральном округе.

Конкурс проводится с 2003 года и нацелен на выявление и поддержку заинтересованной и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессионально заниматься реализацией государственной молодежной политики в студенческой среде и транслировать профсоюзную идеологию. Предыдущий «Студенческий лидер» в Самаре был организован в 2011 году.

В окружном этапе конкурса примут участие 100 представителей из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, Пермского края, Чувашской республики, а также Башкортостана, Мордовии, Марий Эл и Татарстана.

На площадке Самарского государственного технического университета конкурсантам ПФО будет предложено 8 заданий по направлениям «Автопортрет», «2 к 1», «Правовое ориентирование. Профтест», «Блиц», «Проектирование», «Управленческий поединок», «Информационная работа» и «Мастер-класс».

Молодые люди должны проявить свои лидерские качества, продемонстрировать опыт работы в молодежных организациях, знания законодательства РФ в сфере образования и профсоюзной деятельности, умение выявлять и решать актуальные проблемы и многое другое. Среди лучших активистов Приволжского федерального округа в студенческой среде будут определены победители для участия в «Студлидере» всероссийского уровня.

Также в рамках мероприятия выберут лучшие работы, поданные на I окружной конкурс видеороликов «Профсоюз – это по любви!».