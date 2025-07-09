Я нашел ошибку
Главные новости:
Новое оборудование расширяет возможности диагностики для жителей Безенчукского района
Новое оборудование расширяет возможности диагностики для жителей Безенчукского района
В Госдуме объяснили, введут ли запрет на ввоз iPhone в Россию
В Госдуме объяснили, введут ли запрет на ввоз iPhone в Россию
в среднем жители ПФО готовы потратить на летний отпуск 66 тысяч рублей с человека
В среднем жители ПФО готовы потратить на летний отпуск 66 тысяч рублей с человека
В Пензе транспортные полицейские обнаружили недействительный паспорт у жительницы Тольятти
В Пензе транспортные полицейские обнаружили недействительный паспорт у жительницы Тольятти
В Клявлинском районе возводят животноводческий комплекс
В Клявлинском районе возводят животноводческий комплекс
В Самаре презентовали «Современный путеводитель» по региону
В Самаре презентовали «Современный путеводитель» по региону
В Самаре пройдет мастер-класс по дартсу для всех желающих
В Самаре пройдет мастер-класс по дартсу для всех желающих
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.17
-0.55
EUR 91.97
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию по банкам дореволюционной Самары
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Лучшие студенты Приволжского федерального округа встретятся на «Студлидере - 2025» в Самаре

9 июля 2025 15:58
131
Лучшие студенты Приволжского федерального округа встретятся на «Студлидере - 2025» в Самаре

С 10 по 13 июля в Самаре пройдет окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер — 2025» в Приволжском федеральном округе.

Конкурс проводится с 2003 года и нацелен на выявление и поддержку заинтересованной и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессионально заниматься реализацией государственной молодежной политики в студенческой среде и транслировать профсоюзную идеологию. Предыдущий «Студенческий лидер» в Самаре был организован в 2011 году.

В окружном этапе конкурса примут участие 100 представителей из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской  областей, Пермского края, Чувашской республики, а также Башкортостана, Мордовии, Марий Эл и Татарстана.

На площадке Самарского государственного технического университета конкурсантам ПФО будет предложено 8 заданий по направлениям  «Автопортрет», «2 к 1», «Правовое ориентирование. Профтест», «Блиц», «Проектирование», «Управленческий поединок», «Информационная работа» и «Мастер-класс».

Молодые люди должны проявить свои лидерские качества, продемонстрировать опыт работы в молодежных организациях, знания законодательства РФ в сфере образования и профсоюзной деятельности, умение выявлять и решать актуальные проблемы и многое другое. Среди лучших активистов Приволжского федерального округа в студенческой среде  будут определены победители для участия в «Студлидере» всероссийского уровня.

Также в рамках мероприятия выберут лучшие работы, поданные на I окружной конкурс видеороликов «Профсоюз – это по любви!».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
9 июля 2025  16:11
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
131
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
9 июля 2025  12:45
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
173
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
9 июля 2025  11:00
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
335
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
8 июля 2025  22:14
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
466
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
8 июля 2025  19:26
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
372
Весь список