Конкурс молодых дизайнеров «Арбуз» ПВГУС побил рекорды по географии участников 

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Участники из 22 регионов России, а также из ДНР, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии и Молдовы представили свои работы на международный конкурс молодых дизайнеров «Арбуз», ставший главным мероприятием, проводимым Поволжским государственным университетом сервиса (Тольятти) в рамках Года культурного наследия народов России.

Оргкомитет зафиксировал абсолютный рекорд по числу заявок и географии конкурсантов. Такой всплеск интереса организаторы объясняют, в первую очередь, выбранной темой – «Наследие+», родившейся после объявления 2022 года Годом культурного наследия народов России.

Конкурс «Арбуз» объединяет молодых дизайнеров со всего мира и дает им шанс заявить о себе и получить оценку и поддержку профессионалов отрасли. В жюри входят дизайнеры федерального и международного уровня. С 2021 года к пулу партнеров конкурса присоединились Пекинско-Московский центр услуг по развитию международной экономики и торговли Пекинского муниципального бюро торговли и Пекинская ассоциация продвижения оригинального дизайна.

«Как только было объявлено о проведении Года культурного наследия народов России, мы поняли, что темой «Арбуза» в 2022 году должно стать именно «Наследие+», - рассказала ректор университета Любовь Выборнова. – И сейчас, завершая прием заявок, мы еще раз убедились в верности этого решения. Оргкомитет получил более 240 восхитительных работ. В них видно трепетное отношение к культуре своего региона, своего народа. Наверное, особенно ярко это проявилось в работах, заявленных в направлениях «Дизайн костюма», «Графический дизайн» и «Арт-дизайн».

Среди новых регионов и городов - участников, к примеру, Москва, Ярославская, Тюменская, Челябинская, Белгородская, Астраханская и Омская области, Алтайский край, Еврейская автономная область, Башкирия, Удмуртия. Впервые участие принял Донецкий национальный университет.

В работах молодые модельеры часто обращаются к теме традиционного костюма, причем исторические мотивы выступают в тандеме с современными тенденциями. Еще один источник вдохновения для дизайнеров – народные верования и мифология. В оргкомитете отмечают большое число заявок в номинации «Мультимедиа»: авторы чаще всего в своих роликах стремятся увековечить память о великих творцах прошлого, которые стали частью культурного наследия страны.

В летние месяцы оргкомитету и жюри предстоит отобрать лучшие работы и определить победителей. Финал «Арбуза» пройдет в Тольятти в сентябре, сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото: пресс-служба ПВГУС