ЕГЭ запретили сдавать за круглым столом

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В аудиториях с круглыми столами теперь нельзя будет сдавать ЕГЭ. Об этом говорится в телеграм-канале Рособрнадзора.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что решение было принято после поступления жалоб из экзаменационного пункта в Москве. В частности, участникам ЕГЭ по истории приходилось сидеть в двух аудиториях за круглым столом с другими сдающими предмет.

"По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами", - уточняется в сообщении.

В Рособрнадзоре рассказали и о других жалобах, поступивших 23 мая - в Самарской области у ребенка-инвалида в слуховом аппарате возникли шумы из-за работающей "глушилки". А в Москве участнику запретили взять на ЕГЭ по химии свой непрограммируемый калькулятор.

Напомним, 23 мая стартовал основной этап ЕГЭ - участники начали сдавать экзамены по химии, истории и литературе.

Всего в 2025 году ЕГЭ сдают более 700 тысяч школьников в России и ряде зарубежных стран. Среди новых особенностей ЕГЭ-2025 - отсутствие заданий с выбором ответа, пишет РЕН-ТВ.