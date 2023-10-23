Для молодежи региона проведут образовательные медиамастерские медиафорума «Контекст»

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Первая медиамастерская по направлениям медиафорума «Контекст» прошла в кинельском образовательном центре «Лидер». Более 150 студентов Кинеля и Кинельского района встретились со спикерами по трём направлениям: «Мобильное фото», «Мобильное видео» и «Текстовый контент».

Медиафорум «Контекст» является возможностью для молодых людей из Самарской области получить актуальные знания в области медиа. Совсем недавно завершился первый модуль образовательного проекта, в рамках которого региональные эксперты провели медиаинтенсивы. В них приняли участие молодые люди со всей Самарской области. На медиамастерских участники принимают участие в онлайн и офлайн форматах, на которых ведущие региональные и федеральные эксперты медиасферы поделятся с участниками своим опытом и на практике отработают полученные знания.

В финале 2 модуля состоятся онлайн-практикумы – серия практических заданий, направленных на отработку трендовых инструментов создания контента, обмен опытом и получение участниками обратной связи.

«Медиафорум «Контекст» - это большая поддержка молодежи, готовой развиваться в медиа и журналистике. Важно, что участники получают знания от практикующих экспертов, могут обсудить с ними свои проекты и получить профессиональную консультацию. Сейчас проходит второй модуль проекта с онлайн и офлайн занятиями по трем направлениям. Полученные знания ребята смогут применить в будущем, став частью региональной медиакоманды, которая будет сформирована по итогах «Контекста», – поделился руководитель медиафорума «Контекст», руководитель Центра информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики Самарской области Дмитрий Дьячков.

Для участников первой медиамастерской выступила специалист в PR-продвижении и маркетинге с 8-летним опытом, наставник, консультант, бизнес-трекер и коммуникатор, ведущая бизнес-игр, Дарья Денисова. Она выступала для участников направления «Текстовый контент». Дарья рассказала про создание креативных идей и их реализацию. Также она провела для участников бизнес-игру по созданию WOW-контента для соцсетей, где в группах ребята тренировали навыки создания контента и текстов, а также сторителлинга.

Еще одним спикером мастерской стала тренер по мобилографии и позированию, один из ведущих фотографов Самары, Юлия Залозная. Она рассказала про важность настройки камеры телефона, быструю обработку и кадрирование фотографии. Важной частью встречи стала практика, где Юлия вместе с участниками форума делала фотографии на телефон и разбирала полученные кадры.

Спикером направления «Мобильное видео» стала руководитель Всероссийского проекта по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле» в Самарской области, владелец гастро-концепции «Облака», Алина Бабенкова. На тренинге Алина выступала с темой «Погружение в видео и отработка на площадке», где рассказала про создание быстрых мобильных роликов, монтаж их и обработку.

До середины ноября команда проекта посетит еще 6 городов и районов Самарской области, а участниками проекта станут школьники и студенты всех 37 муниципальных образований Самарской области. Прием заявок на участие в медиафоруме продолжается. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на портале ФГАИС «Молодежь России» и подать заявку по ссылке https://myrosmol.ru/event/136775.

Итоговым мероприятием проекта станет медиалагерь, который пройдет в ноябре в Молодежном центре «Лесная сказка», где соберутся самые активные участники двух модулей, проявившие себя на обучающих и практических занятиях. В течение нескольких дней в формате индивидуальной и командной работы ребята отработают все полученные знания и навыки с медиаэкспертами, а также примут участие в медиасессии с известным федеральным спикером.

Медиафорум «Контекст» проводится в рамках национального проекта «Образование» и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых». Организатором проекта выступает Центр информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики совместно с Региональной общественной организацией «Молодёжное информационное агентство Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), сообщает пресс-служба Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

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