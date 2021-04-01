Четыре научных коллектива Самарского университета получили поддержку РНФ

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Четыре научных коллектива Самарского университета им. Королёва получили поддержку РНФ.

Российский научный фонд подвел итоги конкурсов на поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований. В конкурсе среди отдельных научных групп грантовую поддержку получили исследования:

- Методы и алгоритмы совместного и координированного управления сигналами светофоров и подключенными автономными транспортными средствами в транспортной сети" под руководством профессора кафедры геоинформатики и информационной безопасности, д.ф.-м.н. Владислава Мясникова.

- "Параллельное атомистически-континуальное описание процессов разрушения и нелинейного деформирования" под руководством заведующей кафедрой математического моделирования в механике, д.ф.-м.н., профессора Ларисы Степановой.

- "Закономерности формирования и эволюция микроструктуры и механических свойств при литье и термомеханической обработке алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Si, легированных малыми скандиевоциркониевыми добавкам" под руководством заведующего кафедрой технологии металлов и авиационного материаловедения, д.т.н., профессора Сергея Коновалова.

- "Разработка моделей нагрева и испарения капель суррогатов керосина" под руководством профессора кафедры дифференциальных уравнений и теории управления, д.ф.-м.н. Елены Щепакиной.

Всего рамках конкурса среди отдельных научных групп поддержано 526 проектов. Все они планируются к реализации в 2021 –2023 годах с возможным продлением срока выполнения на один или два года. Размер одного гранта составит до 6 миллионов рублей ежегодно. Среди победителей 5 проектов от университетов Самарской области, передает пресс-служба Самарского университета.