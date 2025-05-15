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Более 7000 школьников Самарской области стали участниками Всероссийского тренировочного мероприятия перед началом основного периода ЕГЭ. Процедура прошла 14 мая на базе 76 пунктов проведения экзамена. Будущие выпускники проверили свои знания по русскому языку, иностранному языку и информатике. Выпускники смогли потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2025 года.

«Главные цели этой тренировки – проверить техническую готовность пунктов проведения экзамена и отработать действия организаторов и технических специалистов. Для наших выпускников это дополнительная возможность проверить себя и потренироваться в условиях реального ЕГЭ. Работы участников будут проверены на региональном уровне», – рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Основной период ЕГЭ стартует 23 мая. Возможность улучшить результат по одному из сдаваемых предметов ЕГЭ участники смогут получить 3 и 4 июля. Данная возможность впервые появилась у школьников в 2024 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 4 по 23 сентября 2025 года.

Фото: Рособрнадзор