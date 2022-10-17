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В Тольятти приглашают горожан на кинолекторий «КТО ТЫ, ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ?»

17 октября 2022 09:27
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В Тольятти приглашают горожан на кинолекторий «КТО ТЫ, ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ?»

Современная Гуманитарная Бизнес Академия при участии Поволжского Института Итальянской Культуры (инициатора проектов Итальянского сквера и Памятника Пальмиро Тольятти) приглашают горожан на кинолекторий «КТО ТЫ, ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ?», посвященный памятнику, пароходу и человеку. Событие инициировано в рамках проекта «Арт-среда «Культурный ренессанс Тольятти» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Кинолекторий актуализирует образ Пальмиро Тольятти как символ Италии, в период Второй мировой войны осуществлявшей сложный нравственный выбор в пользу фашизма (1941-1943 гг.) или антифашизма (Итальянское Сопротивление 1943-1945 гг., в котором приняло участие около 5000 советских граждан). Анализ фильмов, снятых о Второй мировой войне и ее героях итальянскими кинорежиссерами в ХХ-ХХI вв., предполагает перемещение мирового конфликта в пространство внутреннего мира конкретного человека - его картину мира, систему мотиваций, внутриличностного конфликта, нравственного выбора. Исследуется влияние идеологии на человека, феномен манипулирования общественным сознанием, нравственные категории-константы, обнаруживаемые в критические моменты истории - мира, страны, личности.

Кинолекторий ориентирован на молодежную аудиторию и взрослую публику, склонную к рефлексии и медленному думанию. Представление и обсуждение фильмов проходят на разных площадках города - в образовательных учреждениях, научных лабораториях, культурных центрах. Для целостного впечатления участникам рекомендуется посетить все мероприятия.

Программа кинолектория:

19.10.22, 10:35 - «Malе Fadau» («Неудачник»), Маттео Николлу  - об очках фашистского летчика, которые временами прирастают к лицу //Современная Гуманитарная Бизнес Академия (б-р Туполева 17А, офис 306)

28.10.22, 18.00 - «La vita e bella» («Жизнь прекрасна»), Роберто Бениньи - история семьи итальянских евреев во время Холокоста //Библиотека Культурного Центра «Автоград», литературная гостиная (ул.Юбилейная, 8)

02.11.22, 16.00 - «Via della Missione» («Путь миссии»), Маттиа Фадзари - о покушении на Пальмиро Тольятти //Поволжская академия образования и искусств Святителя Алексия, научная библиотека (ул. Юбилейная, 4А)

30.11.22, 13.50 - «Il girasole» («Подсолнечник»), Витторио Де Сика - как заканчивается итальянский фашизм на Русском фронте Второй мировой //Современная Гуманитарная Бизнес Академия (б-р Туполева 17А, офис 306)

В программе встреч:

- просмотр фрагментов фильмов; приветственное слово авторов;

- психологический анализ фильмов (при участии клинического психолога, члена Ассоциации психотерапевтов и психологов Тольятти Любови Черняевой);

- создание символических творческих произведений (авторских высказываний) каждым зрителем.

Тольятти - становится ближе!

18+

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