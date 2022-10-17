В Тольятти приглашают горожан на кинолекторий «КТО ТЫ, ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ?»

Современная Гуманитарная Бизнес Академия при участии Поволжского Института Итальянской Культуры (инициатора проектов Итальянского сквера и Памятника Пальмиро Тольятти) приглашают горожан на кинолекторий «КТО ТЫ, ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ?», посвященный памятнику, пароходу и человеку. Событие инициировано в рамках проекта «Арт-среда «Культурный ренессанс Тольятти» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Кинолекторий актуализирует образ Пальмиро Тольятти как символ Италии, в период Второй мировой войны осуществлявшей сложный нравственный выбор в пользу фашизма (1941-1943 гг.) или антифашизма (Итальянское Сопротивление 1943-1945 гг., в котором приняло участие около 5000 советских граждан). Анализ фильмов, снятых о Второй мировой войне и ее героях итальянскими кинорежиссерами в ХХ-ХХI вв., предполагает перемещение мирового конфликта в пространство внутреннего мира конкретного человека - его картину мира, систему мотиваций, внутриличностного конфликта, нравственного выбора. Исследуется влияние идеологии на человека, феномен манипулирования общественным сознанием, нравственные категории-константы, обнаруживаемые в критические моменты истории - мира, страны, личности.
Кинолекторий ориентирован на молодежную аудиторию и взрослую публику, склонную к рефлексии и медленному думанию. Представление и обсуждение фильмов проходят на разных площадках города - в образовательных учреждениях, научных лабораториях, культурных центрах. Для целостного впечатления участникам рекомендуется посетить все мероприятия.
Программа кинолектория:
19.10.22, 10:35 - «Malе Fadau» («Неудачник»), Маттео Николлу - об очках фашистского летчика, которые временами прирастают к лицу //Современная Гуманитарная Бизнес Академия (б-р Туполева 17А, офис 306)
28.10.22, 18.00 - «La vita e bella» («Жизнь прекрасна»), Роберто Бениньи - история семьи итальянских евреев во время Холокоста //Библиотека Культурного Центра «Автоград», литературная гостиная (ул.Юбилейная, 8)
02.11.22, 16.00 - «Via della Missione» («Путь миссии»), Маттиа Фадзари - о покушении на Пальмиро Тольятти //Поволжская академия образования и искусств Святителя Алексия, научная библиотека (ул. Юбилейная, 4А)
30.11.22, 13.50 - «Il girasole» («Подсолнечник»), Витторио Де Сика - как заканчивается итальянский фашизм на Русском фронте Второй мировой //Современная Гуманитарная Бизнес Академия (б-р Туполева 17А, офис 306)
В программе встреч:
- просмотр фрагментов фильмов; приветственное слово авторов;
- психологический анализ фильмов (при участии клинического психолога, члена Ассоциации психотерапевтов и психологов Тольятти Любови Черняевой);
- создание символических творческих произведений (авторских высказываний) каждым зрителем.
Тольятти - становится ближе!
18+
Вход свободный.