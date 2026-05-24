В Тольятти начали строить пешеходную дорожку фонарями на Хрящевском шоссе

Прокуратура Тольятти в апреле 2024 года внесла главе города представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения: вдоль Хрящевского шоссе до поворота на улицу Грачева отсутствовали пешеходные дорожки.

Когда спустя месяц ничего не изменилось, сотрудники надзорного органа обратились в суд с требованием обязать администрацию города выполнить работы по обустройству тротуара вдоль Хрящевского шоссе. Суд этот иск удовлетворил в августе 2024 года.

В феврале 2026 года многодетная мать из Тольятти рассказала губернатору, что тротуара так и нет.

Как сообщил Вячеслав Федорищев, власти нашли на эти цели финансирование – общая стоимость контракта составила 30,3 млн рублей. Пешеходная дорожка будет длиной 1,9 км (от Южного до Обводного шоссе), шириной 2 м. К осени 2026 года ее планируют сдать.

Как сообщил 22 мая 2026 года глава Тольятти Илья Сухих, работы на Хрящевском шоссе наконец начались.

- Подрядчик ООО «ПДС-СТРОЙ» расчистил территорию от мелколесья и приступил к планировке территории. На участке в районе остановки общественного транспорта «Хрящевское шоссе» рабочие уже занимаются устройством основания из песка и щебня, установкой бортового камня, - рассказал мэр города, пишет СитиТрафик.