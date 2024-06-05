В сквере в Тольятти собака застряла в фонтане

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Тольяттинцы рассказали детали чудесного спасения крупной собаки из фонтана, расположенного около дворца спорта «Волгарь». Зверь, видимо, решил поплавать в искусственном водоеме, но обратно выбраться не смог и попал в ловушку. Люди услышали громкий лай несчастного животного.

— Собака начала громко лаять, выть....Нам удалось вызвать спасателей. Приезжали две машины, вторая была с лодкой. Но лодка не понадобилась. Спасатели смогли вытащить собаку из западни, — рассказали очевидцы.

На кадрах видно, что спасатели пытаются направить животное к выходу. Собака же явно растеряна, мечется в воде, не в силах сориентироваться. В итоге все заканчивается хорошо — четвероногому помогают выбраться на сушу, пишет 63.ру.

Источник фото: «Тольятти» / t.me