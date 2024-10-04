Технопарк «Жигулевская долина»: новые разработки и технологии в сфере благоустройства, ЖКХ и комфортной городской среды

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Технопарк «Жигулевская долина» принял участие в Третьей Межрегиональной специализированной выставке-форуме «Комфортная городская среда». Мероприятие проходило в Самаре на площадке ВК «Экспо-Волга» со 2 по 4 октября.

Деловая программа первого дня выставки включала в себя торжественное открытие и пленарное заседание с участием представителей областного Правительства, Самарской Губернской думы, регионального штаба Народного фронта региона, спонсоров и партнёров, представителей бизнеса.

«Многие инновационные разработки резидентов технопарка «Жигулёвская долина», которые представлены на выставке-форуме «Комфортная городская среда», уже внедряются в благоустройство городской среды. Участие в мероприятии даст возможность технологическим предпринимателям создать коллаборации с компаниями, работающими в сфере ЖКХ, расширить рынок и внедрить новейшие технологии в повседневную жизнь. Презентуемые проекты охватывают широкий спектр направлений: от умных остановок до систем для мониторинга состояния инфраструктуры», - прокомментировал директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Вадим Сорин, генеральный директор «ЦРКП», отметил: «От выставки мы ожидаем проявления интересов со стороны компаний ЖКХ. Наш продукт поможет им контролировать соблюдение параметров влажности, температуры в чердачных, подвальных помещениях, вывоз твердых бытовых отходов, замерять скорость реакций сотрудников ЖЭКа на заявки от граждан».

В рамках мероприятия прошли тематические сессии. На одной из них - «Инновации и цифровизация ЖКХ» - приняли участие резиденты «Жигулёвской долины».

Говорили о внедрении умных объектов в городскую инфраструктуру, модернизации информационной среды ЖКХ, системе контроля персонала, применении технологий дополненной реальности в строительном контроле, инновационных продуктах, которые помогают в быту, применении жидкой кровли в городской среде, проблемах интеллектуального учета в многоквартирных домах.

Владимир Бураков, коммерческий директор ООО «Монтеграция», по участию в выставке сказал: «Наш продукт - цифровая платформа СИГМАМЕДИА - направлен на взаимодействие граждан с государственными и коммерческими организациями, в том числе ЖКХ. На выставке мы наладили взаимодействие с отраслевыми партнёрами».

Андрей Новоселов, коммерческий директор «ВайтБэйс»: «Инновационные материалы - жидкая кровля и краски, которые мы производим, используются на органическом растворителе, поэтому считаются экологичными. Благодаря участию в этом мероприятии мы обменялись опытом и показали свой продукт».

Стенд технопарка «Жигулёвская долина» вызвал большой интерес у посетителей выставки. Гости из зарубежа и участники из других регионов активно общались с нашими резидентами, знакомились с их разработками.

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»