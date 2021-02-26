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Незаконная автостоянка в Тольятти ликвидирована

26 февраля 2021 09:40
121
Незаконная автостоянка в Тольятти ликвидирована

Компания из г. Тольятти превратила земельный участок общей площадью свыше 1,3 тысячи кв.м. в автостоянку. Незаконно используемую площадь пришлось освободить.

Общество с ограниченной ответственностью в г. Тольятти превратило земельный участок площадью 1327,5 кв.м. в автомобильную стоянку, самовольно огородив его и установив пост охраны. Администрация города обратилась в суд с требованием освободить самовольно захваченный участок. Суд обязал организацию демонтировать павильон охраны и ограждение. 

В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти в отношении компании возбудили исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, установив пятидневный срок для добровольного исполнения  требований, содержащихся в исполнительном документе. Также судебный пристав предупредил руководство компании, что в случае неисполнения решения суда, в отношении организации будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

После этого должник самостоятельно демонтировал павильон охраны, ограждение и освободил незаконно занятый земельный участок общей площадью свыше 1,3 тысячи кв.м. Решение суда исполнено.

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