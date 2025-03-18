Илью Сухих избрали главой Тольятти

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18 марта в думе Тольятти прошло внеочередное заседание. На повестке был главный вопрос - об избрании главы Автограда, пишет Сова.



По результатам работы конкурсной комиссии было внесено две кандидатуры.



Свои программы представили первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих и директор коммерческой компании Александр Лунис.



Так, предприниматель Александр Лунис подчеркнул, что своей задачей видит формирование такого города и среды, в которой люди снова бы стали гордиться своей малой родиной, учились, создавали семьи и работали здесь, дома. Для достижения поставленных целей он определил несколько точек привлекательности и роста. В их числе:

- обеспечение комфортного городского пространства;

- пространственное развитие территорий, создание транспортных агломераций;

- обеспечение продовольственной безопасности, создание вокруг города сельскохозяйственного кластера;

- развитие и поддержка предпринимательских инициатив, создание кластера малого и среднего предпринимательства.



Илья Сухих также представил депутатам гордумы программу кандидата на должность главы Тольятти. В её основу легла Программа социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы, где учтено свыше 5000 обращений, предложений, наказов жителей региона.



- Программа, которую я подготовил, определяет основные направления социально-экономической политики городского округа Тольятти на период до 2029 года, - сообщил Сухих.



В числе важных задач он назвал:



- сохранение населения, повышение благополучия людей;

- удержание и привлечение людей в городской округ, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека;

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- экологическое благополучие;

- развитие бизнес-среды, технологическое лидерство;

- развитие туризма и гостеприимства.



По итогам заседания Илья Сухих был избран главой Тольятти. Его кандидатуру поддержали 33 депутата, сообщили в горадминистрации.



