Илью Сухих избрали главой Тольятти

18 марта в думе Тольятти прошло внеочередное заседание. На повестке был главный вопрос - об избрании главы Автограда, пишет Сова.
По результатам работы конкурсной комиссии было внесено две кандидатуры.
Свои программы представили первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих и директор коммерческой компании Александр Лунис.
Так, предприниматель Александр Лунис подчеркнул, что своей задачей видит формирование такого города и среды, в которой люди снова бы стали гордиться своей малой родиной, учились, создавали семьи и работали здесь, дома. Для достижения поставленных целей он определил несколько точек привлекательности и роста. В их числе:
Илья Сухих также представил депутатам гордумы программу кандидата на должность главы Тольятти. В её основу легла Программа социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы, где учтено свыше 5000 обращений, предложений, наказов жителей региона.
- Программа, которую я подготовил, определяет основные направления социально-экономической политики городского округа Тольятти на период до 2029 года, - сообщил Сухих.
В числе важных задач он назвал:
- сохранение населения, повышение благополучия людей;
- удержание и привлечение людей в городской округ, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- экологическое благополучие;
- развитие бизнес-среды, технологическое лидерство;
- развитие туризма и гостеприимства.
По итогам заседания Илья Сухих был избран главой Тольятти. Его кандидатуру поддержали 33 депутата, сообщили в горадминистрации.