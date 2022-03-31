17 апреля в Тольяттинской филармонии начинается ремонт сценических конструкций большого зала

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17 апреля в Тольяттинской государственной филармонии начинается ремонт сценических конструкций большого зала. Ремонт пройдет в два этапа. На первом будет проведена замена и частичная автоматизация сценической механики, на втором планируется восстановление покрытия сцены и дооснащение филармонии световыми приборами. Первую часть работ планируется завершить до 10 мая.

Ремонт проводится на средства «Татнефти». По итогам 2021 года Тольяттинская филармония стала одним из победителей грантового конкурса, который компания проводит в регионах своего присутствия. Всего «Татнефть» поддержала 13 социально значимых тольяттинских проектов.



Благодаря этому ремонту оснащенность и привлекательность зала вырастет. А пока у горожан появляется возможность услышать 4 филармонических проекта в других концертных залах.



Во Дворце культуры «Тольяттиазот» (Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 12)

16 апреля пройдет программа симфонического оркестра «Семнадцать мелодий кино», посвященная любимой киномузыке 25 апреля пасхальный оркестровый концерт «В светлый праздник», где можно будет услышать редко исполняемые в Тольятти шедевры русской музыки.

В ДК «Тольятти»

28 апреля выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Размер зрительного зала (вдвое больше филармонического) даст возможность соприкоснуться с искусством одного из ведущих мировых симфонических оркестров большему количеству горожан.

В музыкальном колледже имени Р.К. Щедрина

30 апреля пройдет концерт юных музыкантов с симфоническим оркестром филармонии в рамках проекта «Ступени мастерства».

В работе Камерного зала изменений нет.