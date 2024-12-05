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Волонтеры самарского Росреестра постоянно помогают своим землякам, выполняющим воинский долг на СВО

5 декабря 2024 14:14
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Благодарность бойцов.

Волонтеры самарского Росреестра постоянно помогают своим землякам, выполняющим воинский долг на СВО. Сотрудники ведомства регулярно отправляют гуманитарные грузы в зону боевых действий, оперативно оказывая необходимую поддержку нашим бойцам.

Благодарность за оказанное содействие и помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, выразил сотрудникам Управления Росреестра по Самарской области военный комендант 159-й военной комендатуры ДНР, полковник А.А.Захаров. Обращаясь с Благодарственным письмом к сотрудникам самарского Росреестра он отметил участие волонтеров, пожелав им удачи и больших успехов в профессиональной деятельности.

Один из бойцов, несущих боевую службу, также обратился к землякам со словами благодарности: «От лица всего коллектива благодарю вас за проделанную работу, за то, что вы не забываете о тех, кто находится в зоне специальной военной операции. Вы помогаете нам выполнять боевые задачи. Помните: вместе – мы сила! Победа будет за нами!»

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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