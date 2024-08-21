Старейшая в России звукозаписывающая фирма "Мелодия" возобновит выпуск виниловых пластинок

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Старейшая в России звукозаписывающая фирма "Мелодия" возобновит производство пластинок, оно будет открыто в Новосибирске. Запуск завода связан с большим запросом аудитории на советскую эстраду и детские спектакли, сообщил ТАСС гендиректор "Мелодии" Андрей Кричевский.

Новосибирск выбран для запуска производства в связи с высоким уровнем химической промышленности, что играет большую роль при подборе кадров. Запуск завода намечен на весну 2025 года.

Объем первоначальных инвестиций составит порядка 150 млн. рублей. Они пойдут на закупку оборудования, сырья, покупку помещения. Это будет предприятие полного цикла на базе изготовленной в Гонконге производственной линии Allegro II. Основными странами-поставщиками оборудования станут Швеция, Швейцария, Италия, Китай. Фирма планирует выпуск композиций как из своего каталога, так и на заказ, благодаря чему любой заказчик - артист, автор, лейбл, агентство, правообладатель - сможет выпустить свой альбом. Объемы производства составят около 100 тыс. пластинок в год.

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