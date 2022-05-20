Сотрудники КбшЖД организовали плоггинг-забег для привлечения внимания к необходимости уборки берега Волги

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В рамках празднования Дня Волги сотрудники Центра охраны окружающей среды Куйбышевской железной дороги организовали экологическую акцию – забег, совмещенный с уборкой берега реки Волга в Промышленном районе города Самара.

В этом году впервые на Куйбышевской магистрали мероприятие по уборке берега Волги прошло в формате плоггинг-забега – популярного вида бега, который позволяет совмещать спортивные нагрузки с уборкой территории и заботой об окружающей среде. В результате железнодорожники собрали более 3 куб. метров мусора, очистили от поросли и облагородили около одного км прибрежного участка.

До конца 2022 года подобные экологические мероприятия по уборке мусора и благоустройству берега Волги будут проведены в Сызрани и Ульяновске.

Сотрудники Куйбышевской железной дороги регулярно принимают активное участие в благоустройстве и очистке берегов рек и водоемов, организуют экологические конкурсы и проводят эколого-просветительскую работу с детьми и подростками, занимаются озеленением территорий железнодорожных станций, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД