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Производитель лазерных станков из Тольятти получит грант Фонда содействия инновациям

12 декабря 2024 12:24
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Производитель лазерных станков из Тольятти получит грант Фонда содействия инновациям

Инноваторы из Самарской области получат грантовую поддержку своих разработок. Фонд содействия инновациям объявил о результатах отбора проектов по программе «Бизнес-Старт». В число победителей вошла тольяттинская компания.

Сегодня регион входит в первую тройку субъектов страны по уровню инновационной активности организаций. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» - ООО «Прикладная механика» победил в конкурсе с проектом серийного импортозамещающего производства станков лазерной резки металла с числовым программным управлением. Компания получит 12 млн рублей на развитие своего производства.

«За последние пять лет мы смогли привлечь из Фонда содействия инновациям 1,4 млрд рублей, направленные на поддержку более 400 проектов, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Инноваторы и разработчики активно используют и региональные возможности. Это, в первую очередь, широкий спектр услуг технопарка «Жигулевская долина».
Компания «Прикладная механика» много лет занимается развитием станкостроительного направления. Компания специализируется на разработке, проектировании и производстве различного оборудования на базе станков с ЧПУ, модернизацией и сервисным обслуживанием оборудования. Компания поставляет станки по всей России, а также в зарубежные страны.

«Путь к победе был достаточно длинным и непростым. Но всё получилось! Благодаря консультационной поддержке технопарка «Жигулевская долина», как регионального представителя ФСИ, а также поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Минпромторга РФ, нам удалось сформировать сильную заявку, пройти конкурсный отбор и очно защитить свой проект перед экспертами Фонда», - поделился руководитель «Прикладная механика» Антон Борзаев.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Получить консультацию по вопросам, связанным с участием в конкурсах Фонда содействия инновациям, можно в технопарке «Жигулёвская долина»: тел. (8482) 93-00-93, доб. 932 – Наталья Стрелкова, strelkova.n@cik63.ru.

Инноваторы могут также обращаться в центры «Мой бизнес» за консультациями по любым бизнес-вопросам.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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