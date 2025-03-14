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Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp
Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp*
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Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp*

14 марта 2025 13:26
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Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp

Согласно обезличенной и агрегированной статистике использования бесплатной опции защиты в мессенджерах, WhatsApp* остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах. На него приходится почти 70% всех зафиксированных случаев. В Telegram, в свою очередь, пытаются дозвониться до жертвы только 16% мошенников, а еще 14% злоумышленников используют оба мессенджера для попыток обмана пользователей. 

Функция защиты в мессенджерах, встроенная в «Виртуального помощника» билайна, помогает абонентам распознавать и блокировать подозрительные звонки, которые могут быть частью фишинговых схем или других видов мошенничества.

«Мы видим, что мошенники активно используют популярные мессенджеры для своих атак. WhatsApp, как самый распространенный сервис, остается их основным инструментом. Анализ обращений в нашу Группу быстрого реагирования показал, что злоумышленники чаще всего пытаются выманить у пользователей конфиденциальную информацию, такую как пароли, данные банковских карт или коды подтверждения от Госуслуг. Наша функция защиты помогает пользователям оставаться в безопасности, предупреждая их о потенциальных угрозах. Мы рекомендуем пользователям быть бдительными: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные и использовать встроенные инструменты защиты, такие как те, что предлагает наш «Виртуальный помощник», — сказал генеральный директор билайна Сергей Анохин

Напомним, что функция защиты в мессенджерах работает бесплатно и доступна к подключению всем абонентам билайна, у кого установлено мобильное приложение.

Картинка пресс-служба билайна

Фото ru.freepik.com

*WhatsApp является продуктом компании Meta, организация признана экстремистской и её деятельность запрещена на территории РФ

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