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На Куйбышевской железной дороге подвели итоги месячника «Внимание, переезд!»

13 апреля 2023 15:49
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Провели около 50 профилактических акций на переездах, в которых приняли участие порядка 5 тысяч автолюбителей.

На Куйбышевской магистрали подведены итоги месячника «Внимание, переезд!», направленного на профилактику дорожно-транспортных происшествий. За период с 10 марта по 10 апреля железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели около 50 совместных профилактических акций на переездах, в которых приняли участие порядка 5 тысяч автолюбителей.

С водителями и учащимися автошкол провели беседы на тему соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Около 160 работников из 9 крупнейших автотранспортных предприятий прошли профилактические инструктажи. Особое внимание уделялось тяжести последствий ДТП и персональной ответственности водителя за допущенные нарушения.

Также в рамках мероприятий были проведены внеплановые проверки всех железнодорожных переездов магистрали, автомобильных подъездов к ним, а также состояния и наличия дорожных знаков на подходах.

Отметим, что с начала года в границах Куйбышевской железной дороги произошло одно ДТП на переезде (Самарская область, перегон Мастрюково - Курумоч). За аналогичный период  2022 года было зафиксировано два ДТП. Все они произошли из-за невнимательности и игнорирования дорожных знаков.

Призываем водителей автотранспорта быть предельно осторожными и внимательными за рулем. Около переезда необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

Напоминаем, что за нарушение правил проезда через железнодорожный переезд предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   ru.freepik.com

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