На космодроме Восточный идет подготовка к первому пуску ракеты на новом типе топлива - нафтиле

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Специалисты готовятся к первому пуску ракеты "Союз" с космодрома Восточный на новом типе топлива - нафтиле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос).

"Стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный готовится к первому пуску ракеты полностью на новом, высокоэкологичном типе топлива - нафтиле", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что автономные испытания стартового комплекса, переведенного на новое топливо, были проведены в декабре 2021 года. "После автономных испытаний фактически можно считать, что стартовый комплекс переведен на нафтил. Однако для завершения полного цикла перехода необходимо провести комплексные испытания", - добавили там.

Комплексные испытания проводятся непосредственно в период подготовки к пуску, когда ракета установлена в стартовую систему и прошла полный цикл подготовки перед заправкой. "Во время подготовки ракеты космического назначения к пуску необходимо произвести заправку и слив топлива. По результатам этой операции выдается решение о полном переходе стартового комплекса на новый тип топлива", - пояснили там.

В декабре в Роскосмосе проинформировали о начале испытаний систем стартового комплекса "Союз" на космодроме Восточный после модернизации под новый тип топлива. Нафтил - экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Он обеспечивает повышенную эффективность, что позволяет выводить большую полезную нагрузку на орбиту.

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