Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite

244

Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" выпустил аналоги сильногазированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite под названием CoolCola, Fancy и Street, передает ТАСС. Об этом говорится в каталоге на сайте "Очаково".

Так, CoolCola, исходя из данных на сайте компании, представляет собой газированный напиток со вкусом колы, Fanta - сильногазированный напиток с натуральным апельсиновым соком и вкусом фанты, Street - газированный напиток с натуральными соками лимона и лайма и растительными экстрактами. Напитки доступны в объеме 0,5 и 1,5 литра.

В марте Coca-Cola объявила о приостановке деловой активности на территории РФ на фоне ситуации вокруг Украины. В мае генеральный директор компании Джеймс Куинси заявил, что Coca-Cola Company не исключает полного ухода с российского рынка. Другой крупный производитель газированных напитков PepsiCo 9 марта сообщила, что приостанавливает в России продажу напитков под брендами Pepsi, 7 up и Mirinda, а также рекламную деятельность, однако продолжит реализацию детского питания, снеков, соков и молочной продукции в стране.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС