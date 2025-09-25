Я нашел ошибку
Состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области.
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
Спортсмены Самарской области вошли в число победителей и призеров в дисциплине «точность приземления».
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Как собраться в лес, чтобы благополучно вернуться: 10 простых правил от «ЛизаАлерт» и Билайна

25 сентября 2025 12:48
С начала мая по 7 сентября этого года в российских лесах потерялось 4 042 человека. Большинство из них были найдены живыми, но 154 погибли, а кого-то так и не удалось отыскать. Грибной сезон в разгаре — поэтому Билайн и добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» напоминают о том, как важно соблюдать осторожность на природе, и дают рекомендации по этому поводу.

«ЛизаАлерт» уже 14 лет ищет потерявшихся людей, 13 из них — при поддержке Билайна. И каждый раз с началом сезона «тихой охоты» количество заявок начинает множиться не хуже грибов. Практики поиска совершенствуется, в том числе технологически: в рамках совместного проекта уже появились федеральная горячая линия, система СМС-информирования и искусственный нейросеть, которая анализирует снимки с беспилотников «ЛизаАлерт» и облегчает поиск людей. Но наилучшим сценарием остается тот, при котором вам всё это не пригодится.

Лес успешно играет в прятки и с профессиональными поисковиками, и опытными с грибниками и охотниками — что говорить о горожанах, непривычных к дикой природе. Чтобы вас точно не пришлось долго искать в лесу, важно максимально серьезно отнестись к сборам — даже если вы отлично знаете именно эти места и никогда там не терялись.

Поэтому мы напоминаем вам десять главных правил сборов в лес. Соблюдайте их сами и помогайте правильно собираться близким, особенно старшим родственникам — от этого буквально может зависеть жизнь.

  1. Сообщите близким, что собираетесь в лес, и расскажите, когда планируете вернуться. Это позволит вовремя начать поиски, если вы не вернетесь.

  2. Наденьте яркую одежду или сигнальный жилет — их хорошо видно в лесу, что особенно важно, если произошел несчастный случай и человек лежит без сил или без сознания. Возьмите с собой что-то, что поможет не промокнуть и сохранить тепло, например, дождевик или термоодеяло.

  3. Обуйтесь правильно — в трекинговые или другие ботинки, которые защищают голеностоп. В крайнем случае — в резиновые сапоги на толстой подошве.

  4. Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон. Переведите его в режим экономии энергии и постарайтесь по пути не расходовать заряд батареи на разговоры, которые можно отложить, и прослушивание музыки. И обязательно возьмите с собой пауэрбанк с проводом. Если специалистам случится искать вас в лесу или пытаться вывести из него, каждый процент заряда будет важен.

  5. Обязательно положите в рюкзак или сумку воду и перекус, который не испортится — даже если собираетесь на короткую прогулку.

  6. Если у вас есть хроническое заболевание, которое требует регулярного приема лекарств, возьмите их с собой, даже если планируете вернуться до времени очередного приема.

  7. Захватите компас. Научиться пользоваться им можно буквально за пять минут. Если что-то пойдет не так, он поможет вам выйти из леса.

  8. Возьмите с собой спички и зажигалку (а лучше несколько), чтобы суметь развести костер в экстренной ситуации. А также свисток — он поможет привлечь внимание спасателей и отпугнуть диких животных.

  9. Если понимаете, что потерялись, сразу набирайте 112.

Не испытывайте судьбу — в лесу интуиция и народные приметы вроде «мох растет с северной стороны ствола» обычно обманывают.

  1. Не отпускайте в лес ребенка с пожилым родственником — это опасно. В чрезвычайной ситуации они не смогут помочь друг другу.

Если есть подозрение, что кто-то из ваших близких пропал, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 112 и на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52. Расскажите близким и запомните сами: «правила трех дней» не существует!

Ваша сознательность — это ваша безопасность. Оставайтесь в безопасности!

В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
