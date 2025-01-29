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Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК

29 января 2025 13:27
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Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК

В «Средневолжской газовой компании» Самарской области сменилось руководство. Председателем правления стал Денис Волков, пишет 63.ру.

— В связи с переходом Ивана Аветисяна на новую работу, решением совета директоров ООО «СВГК» с 28 января 2025 года на пост председателя правления компании назначен Денис Волков, ранее занимавший должность главного инженера предприятия, — говорится на официальном сайте компании.

Иван Аветисян — сын одного из самых влиятельных людей в Самарской области Владимира Аветисяна, который не только построил огромную бизнес-империю, но и имел крепкие связи в политических кругах.

В конце 2024 года начался конфликт СВГК и самарского «белого дома». Сначала компанию обвинили в недостаточном темпе социальной газификации (подключения домовладений к газу). Чуть позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал еще одно интересное заявление. «Инициируем полностью возврат активов, связанных с Аветисяном и его сыном», — решил глава региона.

Федорищев подчеркнул: к этой работе будет подключено региональное правительство, юристы, правоохранительные органы.

Губернатор также попросил подчиненных подготовить заявление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого станет плохое техобслуживание газового оборудования, неэффективное хозяйствование и коммунальные ЧП. Позже Федорищев рассказал, что заявление в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК» подписано и передано в правоохранительные органы.

Кроме того, губернатор собирается расследовать, кто и как передавал коммунальные сети Самарской области в частные руки. Сделать это будет легко, говорит Федорищев, ведь у каждого документа есть имя и подпись.

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