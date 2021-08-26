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Электрощит Самара и завод «Потенциал» запустили совместное производство

26 августа 2021 12:53
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Электрощит Самара и завод «Потенциал» запустили совместное производство

Новое производство и линии по сборке низковольтной продукции организованы на предприятии Электрощит Самара. Данный проект - результат сотрудничества компании и завода «Потенциал» (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл) - производственного предприятия с богатой историей, занимающего ведущие позиции на российском рынке электроустановочных изделий. Запуск нового производства позволил более эффективно загрузить мощности предприятия - что является важным событием для развития Электрощит Самара. 

На новом участке сборки будет выпускаться свыше 2,5 млн изделий в месяц. Продукция, которая изготавливается на площадке «Потенциал», используется для бытовых нужд и во всех отраслях промышленности, где есть потребность в обеспечении напряжением 220 В. Здесь собираются распределительные коробки для открытого монтажа, монтажные коробки для сплошных стен, установочные коробки для полых стен, а также комплектующие для розеток.

В рамках сотрудничества Электрощит Самара и завода «Потенциал» также организовано совместное производство по изготовлению пластиковых деталей литьевым методом. Среди них - комплектующие/составляющие для электротехнической продукции, предназначенные для компоновки коробок и розеток. На производстве задействованы пять термопластавтоматов, которые занимают общую площадь порядка 300 кв. метров. Текущая мощность производственной линии - 3,5 млн единиц изделий в месяц, выход на максимальную мощность запланирован в сентябре.

Решение о сотрудничестве двух предприятий принято еще в 2020 году. Данное партнерство рассчитано на долгосрочную перспективу, представители компаний ожидают больших результатов от запуска нового производства.

Завод «Потенциал» является участником проекта по развитию Индустриального парка на базе предприятия Электрощит Самара. Проект направлен на повышение эффективности бизнеса Электрощит Самара, поэтому компания уделяет большое внимание данному направлению и развивает его при поддержке правительства региона и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Концепция парка рассчитана на предоставление производственных площадей для компаний-резидентов с использованием инфраструктурных и технологических возможностей Электрощит Самара. Парк ориентирован, в первую очередь, на предприятия в области промышленного производства и энергетики, но будет принимать и компании других отраслей. Формирование подобной экосистемы предприятий в сфере электротехники в дальнейшем позволит создать крупнейший в стране электротехнический кластер на базе производственных мощностей на Красной Глинке.

 

Теги: завод производство Электрощит

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