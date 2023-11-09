Эксперт, простоявший в самарских пробках, отметил надежность интернета билайн

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ИАА TelecomDaily проверило надежность мобильного интернета четырех операторов в Самаре. В начале ноября эксперт агентства проехал более сотни километров по улицам города, включая наиболее густонаселённые спальные районы и деловые центры. Отдельно связь тестировалась в пробках – на дорогах, где обычно наблюдается повышенный трафик в утренний и вечерний часы пик.

В маршрут исследования попали улицы Авроры, Гагарина, Максима Горького, Ново-Садовая, Революционная, проспект Кирова и Волжский проспект, а также Московское шоссе. Отдельно связь была протестирована в деловом центре города, включая Коммунистическую и Полевую улицы. Измерения проводились с помощью специального оборудования TEMS Investigation* с использованием СИМ-карт всех операторов.

В частности, эксперт издания оценивал скорости и надежность мобильного интернета. И, по данным TelecomDaily, средняя скорость интернета в сетях операторов в Самаре достигает 44,5 Мбит/с, при этом именно у билайна зафиксированы наиболее высокие значения в 72,7 Мбит/с.

Между тем, надежность исследовалась по двум ключевым параметрам: стабильность самого соединения и уровень задержки сигнала, или, говоря «технически», пинг. Так, первая была проверена с помощью загрузки эталонной страницы Кеплера. Она содержит в себе все основные виды контента: текст, визуал и видео. По данному параметру сети всех операторов приблизились к показателю в 98,5%.

Что касается замеров пинга, здесь среди лидеров снова оказался билайн. Эта характеристика должна стремиться к нулю, то есть чем этот показатель ниже, тем лучше. У билайна он равняется всего 61 миллисекунде (среднее значение по городу – 82,8 миллисекунды).

«Сегодня мы все больше привыкаем пользоваться мобильным интернетом в движении: заказываем товары в онлайн-магазинах, когда едем в общественном транспорте, говорим с близкими по видеосвязи, гуляя в парках, или листаем ленту новостей, простаивая в пробках. Для нас, как для оператора, который ставит клиента во главу угла своей работы, важно, чтобы связь у жителей оставалась стабильной, пока они перемещаются по городу в течение дня. Поэтому в последние несколько лет мы усиленно развиваем нашу сеть на загруженных улицах, дорогах с плотным движением, в деловых и культурных центрах, местах массового скопления людей. И результаты недавнего исследования Telecom Daily подтверждают эффект от проводимых нами улучшений. Мы продолжим работать над качеством нашей сети в области, чтобы клиенты могли комфортно пользоваться мобильными сервисами и решать свои задачи онлайн», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Весь текст исследования можно прочитать на сайте издания.

*TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation) – измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем.

Фото: freepik.com