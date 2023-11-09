Эксперт, простоявший в самарских пробках, отметил надежность интернета билайн

Я нашел ошибку
Главные новости:
На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
В Тольятти автобус с сотрудниками АвтоВАЗа врезался в большегруз
Две осужденные женщины стали мамами.
В Доме ребенка при ИК-15 УФСИНСО пополнение
 Дмитрий Азаров 9 ноября выступил на пленарном заседании форума сотрудничества России и Казахстана.
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана
Вместе со сказочным героем Теплославом школьники познакомились с правилами безопасности вблизи энергетических объектов.
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для учеников самарской школы №163
Внимание на жёлтое письмо!  Дальше - тампонирование.
«РКС-Самара» направили должникам за холодную воду и канализацию яркие уведомления
Диктант проводится с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России.
Самарский Исторический парк приглашает желающих на «Географический диктант»
Библиотека поможет учителям разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов.
Библиотека практик – в помощь самарским учителям
82% сделок на основании договора купли-продажи за счет ипотечных средств в этом году предоставлено в самарский Росреестр в электронном виде.
Росреестр СО: электронные сделки – практический подход
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.2
-0.22
EUR 98.44
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Эксперт, простоявший в самарских пробках, отметил надежность интернета билайн

9 ноября 2023 14:06
175
В маршрут исследования попали улицы Авроры, Гагарина, Максима Горького, Ново-Садовая, Революционная, проспект Кирова и Волжский проспект, а также Московское шоссе.

ИАА TelecomDaily проверило надежность мобильного интернета четырех операторов в Самаре. В начале ноября эксперт агентства проехал более сотни километров по улицам города, включая наиболее густонаселённые спальные районы и деловые центры. Отдельно связь тестировалась в пробках – на дорогах, где обычно наблюдается повышенный трафик в утренний и вечерний часы пик.

В маршрут исследования попали улицы Авроры, Гагарина, Максима Горького, Ново-Садовая, Революционная, проспект Кирова и Волжский проспект, а также Московское шоссе. Отдельно связь была протестирована в деловом центре города, включая Коммунистическую и Полевую улицы. Измерения проводились с помощью специального оборудования TEMS Investigation* с использованием СИМ-карт всех операторов.

В частности, эксперт издания оценивал скорости и надежность мобильного интернета. И, по данным TelecomDaily, средняя скорость интернета в сетях операторов в Самаре достигает 44,5 Мбит/с, при этом именно у билайна зафиксированы наиболее высокие значения в 72,7 Мбит/с.

Между тем, надежность исследовалась по двум ключевым параметрам: стабильность самого соединения и уровень задержки сигнала, или, говоря «технически», пинг. Так, первая была проверена с помощью загрузки эталонной страницы Кеплера. Она содержит в себе все основные виды контента: текст, визуал и видео. По данному параметру сети всех операторов приблизились к показателю в 98,5%.

Что касается замеров пинга, здесь среди лидеров снова оказался билайн. Эта характеристика должна стремиться к нулю, то есть чем этот показатель ниже, тем лучше. У билайна он равняется всего 61 миллисекунде (среднее значение по городу – 82,8 миллисекунды).  

 «Сегодня мы все больше привыкаем пользоваться мобильным интернетом в движении: заказываем товары в онлайн-магазинах, когда едем в общественном транспорте, говорим с близкими по видеосвязи, гуляя в парках, или листаем ленту новостей, простаивая в пробках. Для нас, как для оператора, который ставит клиента во главу угла своей работы, важно, чтобы связь у жителей оставалась стабильной, пока они перемещаются по городу в течение дня. Поэтому в последние несколько лет мы усиленно развиваем нашу сеть на загруженных улицах, дорогах с плотным движением, в деловых и культурных центрах, местах массового скопления людей. И результаты недавнего исследования Telecom Daily подтверждают эффект от проводимых нами улучшений. Мы продолжим работать над качеством нашей сети в области, чтобы клиенты могли комфортно пользоваться мобильными сервисами и решать свои задачи онлайн», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Весь текст исследования можно прочитать на сайте издания.  

*TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation) – измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем.

 

Фото:   freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Дмитрий Азаров 9 ноября выступил на пленарном заседании форума сотрудничества России и Казахстана.
9 ноября 2023  16:02
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана
103
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
9 ноября 2023  11:53
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
196
Этой зимой Тольятти вновь станет фестивальной столицей
9 ноября 2023  11:35
Этой зимой Тольятти вновь станет фестивальной столицей
185
в Самарской области количество подписчиков госпабликов приближается к 3 млн человек
9 ноября 2023  10:17
В Самарской области количество подписчиков госпабликов приближается к 3 млн человек
206
Полковник Юрий Урванов поблагодарил главу региона за встречу и возможность обсудить вопросы взаимодействия.
8 ноября 2023  19:33
Дмитрий Азаров встретился с начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям
711
Весь список