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Билайн и «Лаборатория Касперского» создают сетевое решение для защиты смартфонов от онлайн-угроз

25 июня 2025 14:01
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Билайн и «Лаборатория Касперского» создают сетевое решение для защиты смартфонов от онлайн-угроз

Билайн и «Лаборатория Касперского» разрабатывают уникальное решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО. Новый продукт будет встроен непосредственно в сеть оператора, что обеспечит массовую доступность защиты для частных пользователей и малого бизнеса (SMB). 

Эволюция вызовов и ответные меры

Телеком-отрасль добилась значительных успехов в борьбе с мошенничеством. Если ранее 80% атак строились на подмене номеров государственных учреждений, то после внедрения единой платформы верификации вызовов этот вектор был практически нейтрализован. 

Следующей волной мошенничества стали звонки с мобильных номеров и облачных АТС, которые также составляли до 80% атак. Благодаря комплексным мерам: ужесточению регулирования продаж SIM-карт, внедрению антифрод-решений («Этикетка», «Купол безопасности», «Речевая аналитика») и межотраслевому взаимодействию — доля успешных атак снизилась до 20%. 

Сейчас основной угрозой являются звонки через мессенджеры. Билайн уже предлагает защиту от таких атак, при этом клиенту нужно самостоятельно ее активировать. В перспективе развитие российского защищенного мессенджера поможет снизить риски, но следующим вызовом станут фишинг и вредоносное ПО. Разработка Билайна и «Лаборатории Касперского» ориентирована именно на защиту от них.

Антивирусная безопасность будущего: интеграция и комплексный подход

Важно то, что новое решение будет встроено в сеть оператора. Это позволит ему обеспечивать защиту без установки дополнительных приложений; работать на любых устройствах независимо от версии ОС; минимизировать нагрузку на память и энергопотребление; быть доступным для массового использования. 

Особый потенциал решение имеет для малого и среднего бизнеса. Внедрение сетевой антивирусной защиты даст компаниям возможность повысить уровень безопасности без создания специализированных ИБ-подразделений. 

При этом эксперты обеих компаний подчеркивают: сетевой уровень важен, но не является исчерпывающим. Только комплексные решения, установленные непосредственно на устройстве, способны обеспечить полный спектр защиты — от анализа поведения до обнаружения сложных атак, маскирующихся под легитимные действия.

Топ-3 актуальных цифровых угроз: результаты исследования

О планах по разработке решения было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). К форуму Билайн и «Лаборатория Касперского» приурочили исследование актуальных цифровых угроз, с которыми сталкиваются пользователи мобильной связи в Санкт-Петербурге. Оно проводилось 18 и 19 июня 2025 года по всей абонентской базе Билайна в регионе и выявило три наиболее распространенные типа атак: фишинг, телефонное мошенничество и распространение вредоносного программного обеспечения.

Оказалось, что показатели существенно различаются в зависимости от района города. За два дня было зафиксировано 6399 угроз в Центральном районе, 3536 угроз в Петроградском районе, 5670 угроз в Адмиралтейском районе.

Партнерство Билайна и «Лаборатории Касперского» демонстрирует важность объединения усилий крупных технологических компаний ради повышения цифровой безопасности. Только всесторонний подход: объединение сетевой защиты, безопасности конечных устройств и просветительской работы с пользователями — позволяет эффективно противостоять современным угрозам.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Мы видим, как быстро эволюционируют киберугрозы, и заранее готовим решения для их нейтрализации. Сегодня только 7% владельцев смартфонов используют антивирусное ПО. Это создает серьезные уязвимости, особенно для малого и среднего бизнеса, часто не имеющего ресурсов на полноценные ИБ-подразделения. Наше партнерство с “Лабораторией Касперского” позволит предложить абонентам принципиально новый уровень защиты».

Михаил Гербер, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского»:

«Анализ угроз в реальных условиях позволяет понять, где именно находится зона риска. Мы уверены, что, только объединяя экспертизу и инфраструктуру, можно создать устойчивую систему цифровой безопасности — как для частных пользователей, так и для малого бизнеса. При этом важно помнить, что установка современных защитных решений на устройства пользователей остаётся критически необходимым шагом для обеспечения безопасности от продвинутых атак».

Фото ru.freepik.com

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