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Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня в 19:00 на площадке Центра российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой. Фильм представит режиссер картины Михаил Лукачевский.



Фильм Михаила Лукачевского – якутская сказка, ставшая хитом на родине проекта. В апреле фильм стал обладателем гран-при VIII Арктического кинофестиваля «Золотой ворон», а восьмилетний исполнитель главной роли Миша Слепцов получил спецприз «За лучшую роль».



Действие фильма разворачивается в красивейших пейзажах Якутии в 70-е. Маленький Ваня возвращается домой после долгого лечения и воссоединяется с мамой спустя 10 лет – но, увы, их семейная идиллия вновь будет недолгой. После потери самого дорогого человека храбрый Ваня пытается сделать невозможное, чтобы увидеть маму и обрести гармонию. Якутское поверье гласит, что человек, увидевший танец стерхов – белых журавлей – в небе, навсегда обретает счастье и внутренний покой. И Ваня верит, что обязательно увидит это таинство.



Прототипом отважного мальчика является известный в Якутии писатель и орнитолог Иван Дьячковский – фильм снял по мотивам его автобиографической повести «Бег за радугой».



Фильм демонстрируется на якутском языке с русскими субтитрами.

После показа состоится обсуждение картины с режиссером Михаилом Лукачевским.

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