Зимние забавы на площади Куйбышева ожидают самарцев

В период новогодних каникул, со 2 по 8 января, все желающие могут принять участие в "Зимних забавах". Физкультурно-развлекательная зона включает в
себя различные активности:
- площадка для игры в городки "Самара городок";
- площадка для игры "Дженга и тетрис";
- площадка для игры "Шахматы";
- площадка для игры "Лазертаг";
- площадка для игры "Кёрлинг";
- площадка для игры "Тир биатлон";
- площадка для игры "Футбольный бильярд";
- площадка для игры "Тир тэг-регби".
Время работы зоны: с 14.00 до 20.00. На площадках работает ведущий.
Приходите за новогодним настроением!
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