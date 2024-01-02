Зимние забавы на площади Куйбышева ожидают самарцев

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В период новогодних каникул, со 2 по 8 января, все желающие могут принять участие в "Зимних забавах". Физкультурно-развлекательная зона включает в

себя различные активности:

- площадка для игры в городки "Самара городок";

- площадка для игры "Дженга и тетрис";

- площадка для игры "Шахматы";

- площадка для игры "Лазертаг";

- площадка для игры "Кёрлинг";

- площадка для игры "Тир биатлон";

- площадка для игры "Футбольный бильярд";

- площадка для игры "Тир тэг-регби".

Время работы зоны: с 14.00 до 20.00. На площадках работает ведущий.

Приходите за новогодним настроением!

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