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Выставка Станислава Федорова открылась в галерее «Новое пространство» в Самаре

26 марта 2024 13:56
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Выставка Станислава Федорова открылась в галерее «Новое пространство» в Самаре

В Самарской областной универсальной научной библиотеке 22 марта открылась выставка «Варианты и вариации». Здесь представлены работы заслуженного художника России, почётного члена Российской академии художеств Станислава Фёдорова, который на протяжении десятилетий жил и творил на Самарской земле.

В открытии выставка приняла участие Ирина Калягина, министр культуры Самарской области: «Я под большим впечатлением от работ, представленных здесь. Станислав Васильевич – человек очень многогранный. Он и художник, и педагог, который передал очень многое и вырастил плеяду современных художников, архитекторов, который много времени проводил в общении со студентами. Сегодняшняя выставка – дань уважения и признания мастера. Многие полотна, представленные на этой выставке, могли бы украшать лучшие музеи мира».

Разноплановый, непохожий ни на кого. Вся жизнь Станислава Фёдорова была посвящена творчеству. Для экспозиции вдовой мастера представлено более 100 значительных и по масштабу, и в творческом плане картин Станислава Васильевича. Выставку можно посетить до 21 апреля.

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