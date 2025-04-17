В «ЗИМ Галерее» откроется совместная выставка с театром «Грань»

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25 апреля в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Обгоняя время» (6+). В экспозиции представят серию фоторабот, созданных в строящемся здании театра «Грань».

Новое здание Драматического театра «Грань» в Новокуйбышевске распахнет свои двери для зрителей осенью этого года. Но уже сейчас посетители «ЗИМ Галереи» смогут заглянуть внутрь. Художественный руководитель театра Денис Бокурадзе выступил с идеей наполнить холодные недостроенные пространства искусством и тем самым приблизить открытие.

Авторы проекта: художник-постановщик Урсула Берг, фотограф Дмитрий Недыхалов, художники по гриму Ольга Силантьева и Милена Свышинская. В фотосессиях приняли участие актеры-стажеры Драматического театра «Грань» (студенты мастерской Дениса Бокурадзе в Самарском институте культуры): Ольга Гречихина, Алиса Королева, Роман Пяткин, Максим Смирнов, Аркадий Филимонов.

На фотоработах – частично отделанные помещения театра, в которых пока с трудом можно различить гримерки, фойе, театральный буфет. А также совсем оголенные пространства, напоминающие скорее скелет, остов – то, чему только предстоит стать центральной лестницей, рабочими цехами, сценой, зрительным или репетиционным залом. Актеры «Грани» в пышных театральных костюмах в этом еще не оформившемся, как будто даже заброшенном строении вызывают настолько сильное чувство несовпадения, что кажется – это призраки, морок или изображения, пришедшие из будущих спектаклей.

В экспозицию вошли 18 фотографий. Центральную работу выставки условно можно назвать порталом в другое измерение.

«Именно эта картина является для меня основополагающей, – говорит художник- постановщик проекта Урсула Берг. – Главным акцентом в ней выступает свет, врывающийся в открытую дверь рабочей галереи. Бесконечно белый, уходящий в перспективу, он как некая пустошь, в которой посредством искусства рождается новое энергетическое измерение…»

Кроме снимков, в экспозицию войдут инсталляции Урсулы Берг, предметы с фотографий и тексты, которые в будущем украсят стены нового здания. В первую очередь это цитаты из спектаклей Эльвиры Дульщиковой и Дениса Бокурадзе, а также высказывания самих постановщиков театра «Грань».

Выставка будет работать до 25 мая. Вход свободный.