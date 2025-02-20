В Тольятти выступит один из лучших коллективов страны - Ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»
В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»
Каждый третий россиянин признался, что хранит ненужные вещи, не желая с ними расставаться
Каждый третий россиянин признался, что хранит ненужные вещи, не желая с ними расставаться
В Самаре наняли дворников для уборки территорий
В Самаре наняли дворников для уборки территорий
Представителям самарских предприятий и организаций разъяснили требования природоохранного законодательства
Представителям самарских предприятий и организаций разъяснили требования природоохранного законодательства
В Самаре пройдет выставка всех типов подвижного состава 25 февра
В Самаре пройдет выставка всех типов подвижного состава 25 февраля
В Самарской области растет число семей, получивших региональный семейный капитал по упрощенным правилам
В Самарской области растет число семей, получивших региональный семейный капитал по упрощенным правилам
Межевание участков станет обязательным для продажи земли в 2025 году
Межевание участков станет обязательным для продажи земли в 2025 году
билайн бизнес делает доступным решение в сфере коммуникаций с использованием искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса
Билайн бизнес делает доступным решение в сфере коммуникаций с использованием искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.43
-0.91
EUR 94.08
-1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти выступит один из лучших коллективов страны - Ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко

20 февраля 2025 12:23
134
В Тольятти выступит один из лучших коллективов страны - Ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко

16 марта Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Семёновича Годенко выступит в Тольяттинской филармонии с программой «Вместе мы — Россия!».

В этом году один из лучших коллективов страны в жанре народно-сценического танца празднует свой 65-летний юбилей. В рамках гастрольного тура артисты дадут концерты в Волгограде, Ставрополе, Владикавказе, Нальчике, Черкесске и Краснодаре. Концерты пройдут в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Кроме того, артисты выступят в Новокуйбышевске, Самаре, Камышине и Элисте.

В этом году один из лучших коллективов страны в жанре народно-сценического танца празднует свой 65-летний юбилей. Первый концерт пройдет в

Тольятти. Далее по маршруту: Волгоград, Ставрополь, Владикавказ, Нальчик, Черкесск и Краснодар. Концерты пройдут в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Кроме того, артисты выступят в Новокуйбышевске, Самаре, Камышине и Элисте.

 «Всероссийский гастрольно-концертный план — это прекрасная возможность для жителей даже самых отдалённых городов и малых населённых пунктов страны посетить постановки и концерты выдающихся коллективов. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растёт. Так, в 2024 году в 88 регионах России состоялись гастроли 288 театров и 75 коллективов, прошли показы 1921 спектакля и 606 концертов. Благодаря этому наши уникальные культурные традиции не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В гастрольный тур Ансамбль танца Сибири отправляется полным составом — более 60 артистов на сцене. Зрителям будут представлены танцевальные номера из золотого фонда. В них отражены культура, быт и красота природы Енисейской Сибири. Зрители увидят хореографическую сюиту «Сибирь моя», казачий пляс «Красный яр», шуточный танец «На птичьем дворе», хореографическую миниатюру «На скамейке», хоровод «Сибирский лирический», а также «Танец с ложками и берестой» и другие.

Главный балетмейстер — кавалер ордена Дружбы, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак.

«Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко ежегодно гастролирует по городам нашей большой страны — от Владивостока до Луганска, от Норильска до Кызыла. Поддержку РОСКОНЦЕРТа коллектив получает с 2021 года. За это время мы посетили города Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Сегодня большое внимание обращено на традиционные духовно-нравственные ценности, что очень важно для коллектива народно-сценического танца. В год, когда ансамбль празднует своё 65-летие, особенно важно получить поддержку. Отмечу, что часть концертов в рамках тура “Вместе мы — Россия” пройдёт при участии коллективов принимающей стороны в Элисте, Ставрополе, Владикавказе, Нальчике, Черкесске и Краснодаре», — рассказала директор Красноярского ансамбля танца Сибири Анастасия Карцева.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
151
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
20 февраля 2025  09:50
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
159
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
19 февраля 2025  21:34
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
421
Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.
19 февраля 2025  17:35
Вячеслав Федорищев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетей в регионе
476
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление.
19 февраля 2025  13:49
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление
495
Весь список