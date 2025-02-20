В Тольятти выступит один из лучших коллективов страны - Ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко

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16 марта Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Семёновича Годенко выступит в Тольяттинской филармонии с программой «Вместе мы — Россия!».

В этом году один из лучших коллективов страны в жанре народно-сценического танца празднует свой 65-летний юбилей. В рамках гастрольного тура артисты дадут концерты в Волгограде, Ставрополе, Владикавказе, Нальчике, Черкесске и Краснодаре. Концерты пройдут в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Кроме того, артисты выступят в Новокуйбышевске, Самаре, Камышине и Элисте.

В этом году один из лучших коллективов страны в жанре народно-сценического танца празднует свой 65-летний юбилей. Первый концерт пройдет в

Тольятти. Далее по маршруту: Волгоград, Ставрополь, Владикавказ, Нальчик, Черкесск и Краснодар. Концерты пройдут в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Кроме того, артисты выступят в Новокуйбышевске, Самаре, Камышине и Элисте.

«Всероссийский гастрольно-концертный план — это прекрасная возможность для жителей даже самых отдалённых городов и малых населённых пунктов страны посетить постановки и концерты выдающихся коллективов. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растёт. Так, в 2024 году в 88 регионах России состоялись гастроли 288 театров и 75 коллективов, прошли показы 1921 спектакля и 606 концертов. Благодаря этому наши уникальные культурные традиции не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В гастрольный тур Ансамбль танца Сибири отправляется полным составом — более 60 артистов на сцене. Зрителям будут представлены танцевальные номера из золотого фонда. В них отражены культура, быт и красота природы Енисейской Сибири. Зрители увидят хореографическую сюиту «Сибирь моя», казачий пляс «Красный яр», шуточный танец «На птичьем дворе», хореографическую миниатюру «На скамейке», хоровод «Сибирский лирический», а также «Танец с ложками и берестой» и другие.

Главный балетмейстер — кавалер ордена Дружбы, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак.

«Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко ежегодно гастролирует по городам нашей большой страны — от Владивостока до Луганска, от Норильска до Кызыла. Поддержку РОСКОНЦЕРТа коллектив получает с 2021 года. За это время мы посетили города Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Сегодня большое внимание обращено на традиционные духовно-нравственные ценности, что очень важно для коллектива народно-сценического танца. В год, когда ансамбль празднует своё 65-летие, особенно важно получить поддержку. Отмечу, что часть концертов в рамках тура “Вместе мы — Россия” пройдёт при участии коллективов принимающей стороны в Элисте, Ставрополе, Владикавказе, Нальчике, Черкесске и Краснодаре», — рассказала директор Красноярского ансамбля танца Сибири Анастасия Карцева.