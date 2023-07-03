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В Тольятти состоится Фестиваль музыки и искусств “Тремоло”. С 6 по 9 июля жители и гости Самарского региона прикоснуться к разным жанрам и формам искусства. Джаз, классика, кино, рок – программа будет обширной и разнообразной. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Тема “Тремоло” в этом году – Большие итальянские каникулы. Она не исключает композиторов других стран или жанров, рождённых в других частях света. И всё же красной нитью через весь фестиваль – итальянская классика!

6 ИЮЛЯ фестиваль откроется большим джазовым концертом. На сцене Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под управлением заслуженного артиста Республики Татарстан Сергея Васильева. Солирует Аделя Музафарова, сопрано.

7 ИЮЛЯ зрителя встретит программа “Возвращение в Сан-Ремо”: хиты знаменитого фестиваля прозвучат голосами участников Арт-проектов “ТенорА XXI века” и “Vegas”. На сцене – Дмитрий Сибирцев, Александр Богданов, Станислав Мостовой, Сергей Писарев, Виктория Шевцова, Екатерины Миронычева, Анна Синицына.

8 ИЮЛЯ – кульминация “Тремоло” – самый насыщенный день программы. Он начнётся с Фестиваля искусств для детей и подростков “Тремоло – детям!”: лекторий, мастер-классы, творческие интерактивы и концерт крымского Камерного оркестра “Новая гармония”. Предисловием к взрослой программе станет творческий эксперимент – крымский оркестр “Новая гармония” сыграет с DJ Igor Gross, солируют Евгения Самохина (цимбалы) и Татьяна Вохмина (флейта). Главное событие дня – концерт Dolce Vita. На сцене – Московский молодёжный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя “Тремоло” маэстро Фабио Мастранджело. В программе концерта – песни итальянского кино.

9 ИЮЛЯ яркую точку в программе фестиваля поставит концерт “Opera vs Rock”. Исполняет кроссовер-оркестр BIS-QUIT BAND при участии солистки Мариинского театра Ольги Пудовой, а также солистов Самарского академического театра оперы и балета Георгия Шагалов и Анны Костенко.

Традиционного во все дни фестиваля будет работать выставка от “Музея актуального реализма”, а в антрактах зрителей ждут итальянские перфомансы от театра “Вариант”.

– Мы не фокусируемся на классике. Да, она, безусловно, основа нашего фестиваля. Как и высочайшее мастерство артистов, и принцип объединения молодых музыкантов и мэтров на одной сцене. И всё же мы работаем с разными жанрами, – рассказал автор идеи и директор фестиваля Алексей Возилов, – Каждый жанр искусства мы стремимся подать в той форме, в которой он понятен современному зрителю. Где-то оркестр и солисты, где-то соло на фоне проектора, где-то танец, где-то выставка, где-то перфоманс – мы находимся в постоянном поиске актуальных форм классического искусства. И потому наши фестивали никогда не похожи один на другой. У нас интересно!

Традиционно фестиваль состоится на летней веранде ресторана “Амбар” (Тольятти, Комсомольского шоссе, 68). Это место выбрано не случайно – оно идеально для восприятия искусства! В окружении сосен, на берегу Волги, с видом на Жигулёвские горы всё прекрасное видится, слышится и ощущается особенно чутко. Приезжайте ощутить магию “Тремоло”, сообщает пресс-служба Фестиваля музыки и искусств “Тремоло”.

Фото: пресс-служба Фестиваля музыки и искусств “Тремоло”