Я нашел ошибку
Главные новости:
Минобороны заявило об атаке пяти беспилотников на Москву
В Самарской области представители Общественных советов продолжают посещать территориальные органы внутренних дел
В Самарской области представители Общественных советов продолжают посещать территориальные органы внутренних дел
Маск снова стал самым богатым человеком
Маск снова стал самым богатым человеком
В Кинель-Черкасском районе вор украл велосипед, перерезав трос
В Кинель-Черкасском районе вор украл велосипед, перерезав трос
Водитель маршрутки в Тольятти выплатил пассажирке моральный вред в размере 150 тысяч рублей
Водитель маршрутки в Тольятти выплатил пассажирке моральный вред в размере 150 тысяч рублей
самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Минтрансе предложили ввести штрафы для пользователей электросамокатов
В Минтрансе предложили ввести штрафы для пользователей электросамокатов
Самарцы заблокировали жулика в автомобиле
Самарцы заблокировали жулика в автомобиле
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.33
0.95
EUR 97.26
1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти состоится Фестиваль музыки и искусств “Тремоло”

3 июля 2023 17:58
364
С 6 по 9 июля жители и гости Самарского региона прикоснуться к разным жанрам и формам искусства.

В Тольятти состоится Фестиваль музыки и искусств “Тремоло”. С 6 по 9 июля жители и гости Самарского региона прикоснуться к разным жанрам и формам искусства. Джаз, классика, кино, рок – программа будет обширной и разнообразной. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Тема “Тремоло” в этом году – Большие итальянские каникулы. Она не исключает композиторов других стран или жанров, рождённых в других частях света. И всё же красной нитью через весь фестиваль – итальянская классика!

6 ИЮЛЯ фестиваль откроется большим джазовым концертом. На сцене Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под управлением заслуженного артиста Республики Татарстан Сергея Васильева. Солирует Аделя Музафарова, сопрано.

7 ИЮЛЯ зрителя встретит программа “Возвращение в Сан-Ремо”: хиты знаменитого фестиваля прозвучат голосами участников Арт-проектов “ТенорА XXI века” и “Vegas”. На сцене – Дмитрий Сибирцев, Александр Богданов, Станислав Мостовой, Сергей Писарев, Виктория Шевцова, Екатерины Миронычева, Анна Синицына.

8 ИЮЛЯ – кульминация “Тремоло” – самый насыщенный день программы. Он начнётся с Фестиваля искусств для детей и подростков “Тремоло – детям!”: лекторий, мастер-классы, творческие интерактивы и концерт крымского Камерного оркестра “Новая гармония”. Предисловием к взрослой программе станет творческий эксперимент – крымский оркестр “Новая гармония” сыграет с DJ Igor Gross, солируют Евгения Самохина (цимбалы) и Татьяна Вохмина (флейта). Главное событие дня – концерт Dolce Vita. На сцене – Московский молодёжный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя “Тремоло” маэстро Фабио Мастранджело. В программе концерта – песни итальянского кино.

9 ИЮЛЯ яркую точку в программе фестиваля поставит концерт “Opera vs Rock”. Исполняет кроссовер-оркестр BIS-QUIT BAND при участии солистки Мариинского театра Ольги Пудовой, а также солистов Самарского академического театра оперы и балета Георгия Шагалов и Анны Костенко.

Традиционного во все дни фестиваля будет работать выставка от “Музея актуального реализма”, а в антрактах зрителей ждут итальянские перфомансы от театра “Вариант”.

– Мы не фокусируемся на классике. Да, она, безусловно, основа нашего фестиваля. Как и высочайшее мастерство артистов, и принцип объединения молодых музыкантов и мэтров на одной сцене. И всё же мы работаем с разными жанрами, – рассказал автор идеи и директор фестиваля Алексей Возилов, – Каждый жанр искусства мы стремимся подать в той форме, в которой он понятен современному зрителю. Где-то оркестр и солисты, где-то соло на фоне проектора, где-то танец, где-то выставка, где-то перфоманс – мы находимся в постоянном поиске актуальных форм классического искусства. И потому наши фестивали никогда не похожи один на другой. У нас интересно!

Традиционно фестиваль состоится на летней веранде ресторана “Амбар” (Тольятти, Комсомольского шоссе, 68). Это место выбрано не случайно – оно идеально для восприятия искусства! В окружении сосен, на берегу Волги, с видом на Жигулёвские горы всё прекрасное видится, слышится и ощущается особенно чутко. Приезжайте ощутить магию “Тремоло”, сообщает пресс-служба Фестиваля музыки и искусств “Тремоло”.

 

Фото:   пресс-служба Фестиваля музыки и искусств “Тремоло”

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил работников почты за поддержку родных и близких защитников Отечества, которые ждут весточки из зоны СВО.
3 июля 2023  20:27
Дмитрий Азаров в преддверии Дня российской почты вручил землякам почетные знаки и благодарности губернатора
1593
В Самарскую область пришла опасная жара
3 июля 2023  13:44
В Самарскую область пришла опасная жара
325
Компенсацию за детсад родители получат по новым правилам
3 июля 2023  13:21
Компенсацию за детсад родители получат по новым правилам
309
7 июля будет проводиться распределение свободных мест в детсадах Самары
3 июля 2023  11:00
7 июля будет проводиться распределение свободных мест в детсадах Самары
310
Грушинский фестиваль посетили гости из 273 городов России и зарубежья
2 июля 2023  10:45
Грушинский фестиваль посетили гости из 273 городов России и зарубежья
600
Весь список