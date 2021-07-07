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В Тольятти прошел XIV Фестиваль музыки и искусств «Тремоло»

7 июля 2021 13:33
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В Тольятти прошел XIV Фестиваль музыки и искусств «Тремоло»

30 июня - 2 июля в Тольятти состоялся XIV Фестиваль музыки и искусств «Тремоло». Более двух тысяч зрителей посетили этот праздник очарования и красоты. Три концерта, театральные пантомимы, выставка, Жигулёвский экспресс, фотопроект и конкурс рисунков - в этом году фестиваль блистал многими гранями, о каждой из которых расскажем отдельно.

НЕМОЕ КИНО

Открыл фестиваль музыкальный показ «Немое кино». Формат необычный и непривычный для тольяттинского зрителя, тем не менее, имел большой успех. 

На экране, расположенном по центру сцены, показали два фильма Чарли Чаплина: «На плечо» и «Солнечная сторона». Здесь же, на сцене, виртуозный тапёр, гений джазового и классического фортепиано Станислав Чигадаев озвучил фильмы в манере исключительно тонкой, чуткой и эмоциональной импровизации.

Дуэт немого кино и живой музыки оказался гармоничным и прекрасно исполненным на «Тремоло». Гений и волшебник Чарли Чаплин погрузил публику в атмосферу лёгких и комичных сюжетов, а виртуозный пианист Станислав Чигадаев наполнил её чуткой и глубокой музыкой.
 

ГАНГСТЕРСКИЕ БАЙКИ

Сочно и звонко прозвучали на «Тремоло» «Гангстерские байки» в исполнении джазового Big-band BGF (Уфа).

Под управлением народного артиста Республики Башкортостан Олега Касимова играли более 20 музыкантов. Рояль, ударные, контрабас, саксофоны и трубы - чёткий ритм и хитросплетения соло поражали воображение даже искушённых меломанов. Солировали мастера вокального искусства Полина Кобец и Сиявуш Шерматов.

Звёздным номером программы стало выступление виртуозного музыканта, повелителя народных инструментов Ильнура Хайруллина. «Легенды востока» в его исполнении «перенесли» публику к ночному костру под звездным небом, что горит где-то далеко в пустынной степи...
 

ИСТОРИЯ ТАНГО

Вдохновляющим концертом «История танго» завершился XIV фестиваль музыки и искусств «Тремоло»!

Камерный оркестр Volga Philharmonic (Самара) под управлением неподражаемого маэстро Фабио Мастранджело (Санкт-Петербург) раскрыли зрителю этот жанр во всей его глубине. Солировали лауреаты всероссийских и международных конкурсов Сандра Шиндер (скрипка) и Екатерина Сапогова (скрипка) (г. Санкт-Петербург). Музыка, написанная гением Астора Пьяццоллы, была филигранно точно и чувственно передана артистами.

Изюминкой вечера стали выступления танцевальной пары преподавателей аргентинского танго Александра Сухова и Ирины Прокофьевой, сольный номер ведущей солистки Самарского академического театра оперы и балета Вероники Земляковой и, конечно, этюды театра «Вариант».
 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ

Одним из дорогих сердцу видов искусства мы ощущаем театр. На «Тремоло» из года в год его олицетворяет театр «Вариант» (Тольятти).

На открытии фестиваля гостей встречали веселые мимы. Прямо на пирсе они разыгрывали сценки и приглашали сфотографироваться в «киноэкране» взрослых и детей. На закрытии - артисты иллюстрировали всё второе отделение концерта, в лицах рассказывая историю танго от начала XX века до наших дней. Не будет преувеличением сказать, что под их профессиональную театральную игру музыка танго зазвучала еще понятнее и ближе сердцу.
 

ЛЮДИ И МАСКИ

Выставку современной скульптуры представил на «Тремоло» Музей Актуального Реализма (Тольятти). Экспозиция «Люди и маски. Современная скульптура» познакомил зрителя с работами четырех разных авторов: Дмитрия Власова (Тольятти), Анатолия Каштанова (Тольятти), Николая Кузнецова (Тольятти) и Александра Свиязова (Москва).

Экспозиция достойно и доступно отразила все противоречивые тренды современной скульптуры: и верность реалистической традиции, и постмодернистская рефлексия, и смешение жанров и стилей. Представленные скульптуры были исполнены в бронзе, гипсе, глине.

Выставка работала все три фестивальных дня, и, оставив послевкусие недосказанности, она словно пригласила зрителей продолжить знакомство с современным искусством в Музее Актуального Реализма.
 

ЖИГУЛЁВСКИЙ ЭКСПРЕСС

В этом году впервые из Самары в Тольятти прибыл «Жигулёвский экспресс: Классика над Волгой». Этот ретро-поезд был запущен специально для того, чтобы с шиком и блеском доставить самарских зрителей на фестиваль музыки и искусств «Тремоло».

Дресс-код - коктейль, настроение - лёгкий флирт. В уютном вагоне гостей ожидали фуршет и живая музыка в исполнении трио Black Coffee Jazz. Единственная остановка по пути следования - станция «Курумоч»: идеальная локация для фотосессии на фоне старинного поезда и волжских красот.

Прибыл экспресс на станцию «Жигулёвское море», откуда ретро-путешественники на современных автобусах отправились прямиком к ресторану «Амбар» - на концерт «История танго»...

Поздней ночью счастливые и вдохновленные самарцы вернулись домой всё на том же торжественном «Жигулёвском экспрессе».  

Спецпрограмму для самарских гостей «Тремоло» затеяли в этом году Куйбышевская железная дорога, туроператор «Сказка Странствий» и Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании.
 

#ПРИГЛАШАЮНАТРЕМОЛО

Впервые в этом году фестиваль музыки и искусств «Тремоло» создал собственный и, судя по откликам, успешный фотопроект. В течение всего июня известные люди Тольятти и Самары выкладывали в Instagram черно-белые фотографии с ярким логотипом фестиваля и призывом #приглашаюнатремоло. Каждое фото сопровождалось авторской цитатой.

«Люди - причина любого искусства», «Музыка - лучшее выражение любви!», «Талант рождается из наблюдения прекрасного!», «Искусство - это красота, которая создаёт гармонию в душе», «Приглашая друзей прикоснуться к прекрасному, ты даришь им возможность стать ещё лучше» - ёмкими фразами участники фотопроекта осмыслили и передали тот настрой, который каждой душе дарит фестиваль «Тремоло».

В фотопроекте #приглашаюнатремоло приняли участие директор театра «Колесо» Янина Незванкина, бизнесмены Михаил и Ольга Вайнштейн, Ирина Федосеева, Евгений и Ирина Маркины, Николай Лёксин, стилисты и блогеры Елена Лефтор, Евгения Елисеева, Татьяна Рыжкова, ведущие праздников Наталья Бочарникова, Алексей Сорокин, Дмитрий Куманяев, видеограф Владимир Ли и многие другие.

Благодаря фотопроекту больше тольяттинцев и самарцев узнали о фестивале, побывали на нём и душой прикоснулись к музыке.
 

МУЗЫКА НА БУМАГЕ

Ещё одним авторским проектом «Тремоло» является Открытый областной конкурс рисунков «Музыка на бумаге». Согласно условиям конкурса, дети и взрослые со всей Самарской области рисуют музыку. Техника и материалы не важны. В главе угла оригинальность сюжета и самостоятельность исполнения.

В этом году конкурс прошёл уже седьмой раз и собрал более 250 работ. Лучшие из них были напечатаны серией почтовых открыток, которые продавались на фестивале, а также воплотились в яркой, колоритной и жизнерадостной фестивальной выставке.

ПАРУ СЛОВ О ГРЯДУЩЕМ...

– «Тремоло» – достаточно молодой и в то же время уже именитый фестиваль в Самарской области. В этом году ему исполнилось 14 лет, и мы отметили их тремя шикарными концертами и множеством сопутствующих проектов. Нас поддержали такие крупные компании региона как ПАО «Куйбышевазот», автоцентр «Премьера» и доставка домашней еды «Кило вкуса», - рассказал автор идеи и директор фестиваля «Тремоло» Алексей Возилов. - Следующий год - юбилейный. И хотя пока рано заявлять детальную программу, могу гарантировать, что это будет феерия всех видов искусства!

Теги: «Тремоло» искусство фестиваль

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