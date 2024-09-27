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В СОУНБ откроется выставка работ художника Владимира Опары

27 сентября 2024 21:07
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Открытие выставки «Под небесами» обещает стать одним из самых ярких культурных событий Самары этого октября. 

4 октября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдёт открытие выставки художника Владимира Опары. В экспозиции, получившей название «Под небесами», будут представлены свыше 60 картин мастера, при этом большинство из них предстанут перед взорами публики впервые.

Владимир Опара – российский живописец, уроженец Барнаула (Алтайский край), действительный член Московского Союза художников и ассоциации нидерландских художников Pulchri Studio. Творения художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и в других арт-пространствах. Уже больше десяти лет Опара попеременно проживает в Москве и в Нидерландах и часто путешествует по Европе, России, Америке и Кавказу. Над многими из своих произведений он работает прямо на открытом воздухе – то есть буквально «под небесами». Однако при этом живописец никогда не забывает о своей малой родине, где он жил долгие годы, творя бок о бок с другими мастерами своего края, которых вместе с ним иногда причисляют к отдельному направлению под названием «алтайский авангард ХХ века».

А ещё важной частью выставки станут авторские тексты и видео-арт-дневники, в которых Владимир Опара рассказывает о своём пути: творческом и пространственном.

К началу работы экспозиции галерея «Новое пространство» подготовит особую программу, её полные подробности пока остаются тайной, но уже известно, что в ней примет участие восходящая звезда самарской музыкальной сцены, студентка ГИТИС, пианистка Анастасия Ермакова.

Открытие выставки «Под небесами» обещает стать одним из самых ярких культурных событий Самары этого октября. 

4 октября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!  6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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