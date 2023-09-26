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В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Поминальная молитва»

26 сентября 2023 23:19
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Действие в пьесе происходит перед Первой мировой войной и раскрывает тему выбора и прощения. 

28 сентября в 19:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109, вход с ул. Братьев Коростелевых) пройдет премьера спектакля «Поминальная молитва» (16+).

Пьесу «Поминальная молитва» выдающийся драматург ХХ века Григорий Горин создал на основе классической прозы Шолом-Алейхема, еврейского писателя, одного из основоположников современной художественной литературы на идише. С юмором, печалью и сочувствием рассказывает Горин о деревне Анатовке, где русские и евреи жили и работали вместе.

Действие в пьесе происходит перед Первой мировой войной и раскрывает тему выбора и прощения. 

 В Самарском ТЮЗе пьесу впервые поставили в 1992-м: режиссером выступил Андрей Дрознин, на сцене музыку исполнял ансамбль еврейской музыки «Алия», роль Тевье в разные годы играли Николай Михеев, Олег Свиридов, Владимир Стеклов.

В 2023 году для постановки на Новой сцене СамАрта «Поминальной молитвы» приглашен режиссер, педагог, адепт психологической школы Александр Кузин. Спектакль оформляют художники Кирилл Данилов и Янина Кремер, музыку, сочиненную петербургским композитором Николаем Морозовым, в спектакле исполнит оркестр театра «СамАрт». Главные роли — Тевье-молочника и его жены Голды — сыграют ведущие артисты театра Игорь Рудаков и Ольга Агапова.

С этого сезона премьерные показы театра сопровождаются просветительскими лекциями, которые подготовят зрителей к спектаклю, введут в культурный и исторический контекст произведения. 28 сентября в 18:30 о пьесе «Поминальная молитва» зрителям СамАрта расскажет доктор филологических наук, театровед Татьяна Журчева.

В течение 93-го театрального сезона СамАрт продолжит адаптировать свои спектакли для слабовидящих зрителей. «Поминальная молитва» с тифлокомментарием пройдет 1 октября, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Премьерные показы:

28, 29 сентября в 19:00

30 сентября в 18:00

1 октября в 18:00

3 октября в 19:00

 

Фото:   минкульт СО

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