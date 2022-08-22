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В самарском театре драмы в преддверии нового сезона прошёл сбор коллектива

22 августа 2022 22:42
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На мероприятии рассказали о предстоящих премьерах, представили новую актрису и наградили юбиляра.

На мероприятии рассказали о предстоящих премьерах, представили новую актрису и наградили юбиляра.

В преддверии открытия 172-го театрального сезона в Самарском театре драмы прошел сбор коллектива. С долгожданной встречей и началом работы коллектив поздравил директор театра Сергей Филиппов.

"Главными целями на предстоящий новый театральный сезон остаются расширение зрительской аудитории и репертуара театра", — рассказал Сергей Филиппов. – Поэтому в новом сезоне нас ждут премьеры, гастроли и участие в фестивалях.

Театральный сезон откроется 9 сентября премьерным спектаклем по пьесе Евгения Гришковца «Весы».

К юбилею заслуженного артиста России, лауреата Национальной театральной премии «Золотая Маска» Владимира Гальченко режиссер из Санкт-Петербурга Сергей Морозов поставит спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений» Эрика-Эмманюэля Шмитта. На малой сцене состоится премьера постановки по пьесе белорусского автора Дмитрия Богославского «Катапульта» в режиссерской версии Михаила Лебедева.

Коллектив поприветствовал новую актрису Юлию Орлову, выпускницу Казанского театрального училища и поздравил с 75-летием начальника гримерного цеха, заслуженного работника культуры России Тамару Чернову.

Что же касается поиска художественного руководителя, то, по словам Сергея Филиппова, процесс этот идет не так быстро, как хотелось бы. Но есть предложение создать художественно-консультационный совет для обсуждения вопросов стратегического развития театра. О том, кто войдет в состав совета, станет известно к началу театрального сезона, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

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