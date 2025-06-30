В самарском оперном театре 94-й сезон завершился премьерой балета «Крылья. Время любить»

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28 и 29 июня Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил премьеру балета «Крылья. Время любить».

«Поздравляю всех с премьерой! Театр в данный момент находится на пике самоотдачи, в связи с чем хочется выразить благодарность замечательной творческой команде, создавшей прекрасный спектакль: вы радуете нас, радуете самарского зрителя! Постановка «Крылья. Время любить» – это не просто балет, но и поддержка нашей лучшей футбольной команды «Крылья Советов», – министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Когда-то, на заре мироздания, в мире, лишённом любви и погружённом в холод и мрак, царила тишина. Серые люди-коконы населяли это безжизненное пространство, пока в небе не появились два белых парящих орла... «Крылья. Время любить» – это хореографическая притча о любви, созданная на основе рассказа В.А. Заренкова «Орлы и Люди».

«Это эмоциональный и глубоко философский балет – третий проект сотрудничества Самарского театра оперы и балета с писателем и меценатом Вячеславом Адамовичем Заренковым. Наш зритель полюбил балеты «Три маски короля», «Возвращение к жизни». И, основываясь на успешном опыте предыдущих работ, я предложил осуществить постановку балета «Крылья. Время любить» по рассказу Вячеслава Заренкова. Искренне надеюсь, что зрители примут ее также благосклонно», – художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Вместе с хореографом Александрой Тихомировой создатели спектакля рассказывают историю, в которой переплетаются судьбы двух пар - людей и птиц. Спектакль заставляет задуматься о вечных ценностях, о хрупкости человеческого счастья, о силе верности и любви, способной преобразить этот мир.

Главное послание спектакля, сформулированное Александрой Тихомировой, звучит как гимн нашего времени: «Любите! Любите вопреки всему и несмотря ни на что! Ибо там, где любовь, – там Бог. И там жизнь. Там есть созидание. Мир без любви обречён на смерть. В век тотального потребления мы забыли, что сначала нужно уметь отдавать. Быть щедрыми. И не ждать ничего взамен. Любовь – это не бартерная сделка. И только отдавая и любя, мы можем сохранить в себе Человека. Надеюсь, зритель почувствует то, что мы хотели сказать в этом спектакле».

«Если обратить внимание на костюмы орлов, то у них по одному крылу. Это задумка художника-постановщика Вячеслава Окунева о том, что наш полет возможен только тогда, когда мы вместе, орлы летают только вдвоем. Это символ любви, символ взаимопонимания, тут очень много смыслов и они отражены в музыке», – отметил композитор Михаил Крылов.

Фото: Александр Крылов