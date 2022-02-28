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С 24 по 27 февраля 2022 года в Самарской области состоялся традиционный Зимний Грушинский фестиваль, который прошел в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2021-2022» с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр».

Программа прошла на концертных площадках Самары и Тольятти: 3 концертных дня, 4 концерта на 3-х площадках, в которых участвовало более 17 известных авторов, исполнителей и музыкантов, увидели более 1000 зрителей.

Зимнему Грушинскому фестивалю более 40 лет. География участников 2022 года – Самара, Москва, Томск, Рязань.

Открылся Зимний Грушинский фестиваль 24 февраля в Самаре сольным концертом Александра Щербины (Москва) на площадке Другой Z бар.

Насыщенная программа второго дня фестиваля 26 февраля включала в себя сразу 2 концерта в зале Окружного Дома офицеров г. Самары:

- «У Грушинского костра»;

- Гала-концерт «Сверим наши песни».

В фестивале приняли участие Тимур Шаов и Михаил Махович (Москва), Галина Хомчик (Москва), Леонид Сергеев (Москва), Роман Ланкин (Томск), Александр Щербина (Москва), Ольга Чикина (Рязань), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара), Анатолий Головин и Ольга Ермолаева (участники Грушинского трио, Самара). Специальные гости: Дмитрий Буцыков (Самара), Волга-фолк Бэнд (Самара). Ведущие концертов Президент Грушинского клуба Борис Кейльман, Галина Хомчик и Леонид Копичай попрощались с самарскими зрителями «До будущей Горы!».

Завершился фестиваль в г. Тольятти. На площадке «Библиотек Тольятти» состоялся концерт Леонида Сергеева.

Подробности на официальном сайте Грушинского фестиваля - grushinfestival.ru.