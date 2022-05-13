В Самарской области состоится молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»

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14 мая в Красноармейском районе на территории восстанавливаемой Александров-Чагринской обители состоится молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском».

Фестиваль способствует возрождению духовных традиций и развитию творчества среди молодежи.

Организаторы фестиваля: Епархиальный паломнический духовно-просветительский центр имени св. прав. Александра Чагринского РО «Кинельская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Соорганизаторы: Администрация Красноармейского района, АНО Центр социально-значимых проектов «Потенциал», Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В программе праздника – выступление молодых исполнителей современной и духовной песни. Специальные гости: Маргарита Ермолович – мастерица игры на уникальных инструментах (погружает в уникальное звучание крыловидных гуслей, флейты и неземного голоса), мультижанровая исполнительница, лауреат международных конкурсов Надежда Сорокина и многие другие.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по колокольному звону, рисованию сирени и пейзажей обители, вышиванию лентами, плетению лозы, росписи сувениров, владению саблей, варка варенья из душистой сирени. Желающие смогут проконсультироваться у православного психолога.

– Фестиваль «Сиреневые звоны» – очень важный проект для Самарской губернии. Он восстанавливает добрую традицию просвещения молодежи и открывает новые таланты,– считает почетный гость фестиваля Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета Министерства культуры Самарской области. – На фестиваль приезжают представители различных творческих организаций, СМИ, студенты, школьники. Отрадно участвовать в благом деле.