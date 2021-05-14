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В Самарской области подвели итоги регионального тура Двадцатых молодежных Дельфийских игр России

14 мая 2021 10:36
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В Самарской области подвели итоги регионального тура Двадцатых молодежных Дельфийских игр России

17 мая в 14:00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (ул. Куйбышева, 151) пройдет заключительное мероприятие регионального тура Двадцатых молодежных Дельфийских игр России в Самарской области.
В ходе торжественного сбора состоится вручение наград (дипломов) по итогам регионального этапа Дельфийских игр участникам и победителям.

Конкурсные прослушивания и просмотры регионального (отборочного) тура Двадцатых молодежных Дельфийских игр России 2021 года в г. Пермь на территории Самарской области прошли в номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Балалайка», «Домра», «Баян/Аккордеон», «Классическая гитара», «Флейта», «Академическое пение», «Сольное народное пение», «Ансамблевое народное пение», «Эстрадное пение», «Классический танец», «Народный танец», «Современная хореография», «Художественные ремесла/художественная керамика», «Парикмахерское и кулинарное искусство», «Тележурналистика», «Искусство воспитания», «Фотография», «Дизайн одежды».

В организационный комитет вошли представители двух министерств: министерства культуры и министерства образования и науки Самарской области. Организаторы отборочных туров - ГБУК «Агентство социокультурных технологий» и Самарский Дворец детского и юношеского творчества.

В организационный комитет поступило 512 заявок из городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, муниципальных районов Алексеевский, Безенчукский, Большеглушицкий, Борский, Волжский, Елховский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский. Среди участников - детские музыкальные, художественные школы, детские школы искусств, средние профессиональные и высшие учебные заведения, учреждения дополнительного образования, Дома культуры и социокультурные досуговые центры. 
По итогам сформирована делегация, которая отправится защищать честь Самарской области на всероссийском уровне в
г. Пермь. В составе делегации 86 человек. Это юные музыканты, танцоры, инструменталисты, театралы, фотографы, кулинары и парикмахеры, а также их модели, концертмейстеры, и руководители коллективов.

На сегодняшний день в Дельфийском движении участвуют более 70 субъектов РФ. Самарская область уверенно занимает лидирующие позиции в рейтинге команд российского дельфийского движения.

В сборную делегацию Самарской области в 2021 году вошли представители нашей творческой молодежи по 16 номинациям.

Теги: Дельфийские игры искусство

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