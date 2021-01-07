В Самарской филармонии состоится концерт «Музыка из японских аниме Хаяо Миядзаки»

107

10 января, в воскресенье, в 19.00 в Самарской государственной филармонии состоится концерт «Музыка из японских аниме Хаяо Миядзаки». На сцене в этот вечер выступят лауреат международных конкурсов, солистка Калининградской областной филармонии Хироко Иноуэ (орган, Япония), заслуженный артист РФ Владимир Скляренко (гобой) и лауреат международного конкурса Елена Лельчук (фортепиано, клавесин).

Хироко Иноуэ – яркий представитель нового поколения академических исполнителей 21 века, талантливый музыкант, концертирующий по всему миру, чутко реагирует на тревоги и проблемы сегодняшнего дня и служит своим искусством не только высоким эстетическим принципам, но и идеям гуманизма и толерантности.

Ее репертуар поражает необычайной широтой исполнительского кругозора и разнообразием жанров. Как концертирующий органист она подготовила несколько фундаментальных сольных программ (монографические концерты из произведений И.С.Баха, органная музыка Франции и др.), также регулярно выступает в формате «Орган плюс…».

Постоянно сотрудничает с оркестрами из разных городов России, с мастерами художественного слова (сценические композиции с артистами театра и кино Чулпан Хаматовой).

В афишах концертов Хироко Иноуэ — имена композиторов разных эпох — от старых мастеров до авторов ХХI века самых разных стран. Хироко регулярно знакомит поклонников органного искусства с музыкой Японии.

Хироко Иноуэ родилась в г. Осака (Япония). Училась в Университете искусств в Киото. Окончила с отличием Московскую государственную консерваторию им. П.Чайковского по классу фортепиано (проф. Н.Штаркман), органа (проф.А. Паршин), аспирантуру как органистка и пианистка, а так же — Консерваторию им. Принца Клауса (Голландия) по классу игры на исторических инструментах (проф. Тео Йеллема).

Лауреат I премий фортепианных конкурсов в г. Сакаи (Япония), лауреат III Международного конкурса пианистов им. М. Юдиной (С.-Петербург, 2003, I премия). Участница Московских Международных органных фестивалей. Лауреат международных конкурсов органистов им. М. Галанти (Италия, 2004, III премия), В. Кикты (Москва, 2005, I премия). Дипломант и обладатель трех специальных премий («Вера Надежда Любовь», «Зрительских симпатий», «Самому коммуникабельному, корректному и открытому для прессы участнику») IV Международного конкурса органистов им. М. Таривердиева (Калининград, 2005). С 2006 — солистка-органистка Калининградской областной филармонии. Параллельно ведет активную концертную деятельность в Москве, других городах России и во многих странах мира.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган, Япония)

Заслуженный артист РФ Владимир Скляренко (гобой)

Лауреат международного конкурса Елена Лельчук (фортепиано, клавесин)

Концерт ведет Ирина Цыганова, передает пресс-служба минкульта СО.